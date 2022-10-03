تغريم كيم كاردشيان أكثر من مليون دولار.. ما علاقة الكريبتو؟

وافقت عارضة الأزياء الأميركية “كيم كاردشيان” على دفع مبلغ قدره 1.26 مليون دولار، لتسوية رسوم متعلقة بمنشور عن شركة للعملات الرقمية نشرته على حسابها في انستغرام، من دون أن تكشف عن المبلغ الذي تقاضته لتقوم بذلك.

كاردشيان التي اشتهرت بفضل تلفزيون الواقع لم تصرّح أنها تقاضت ٢٥٠ ألف دولار لتنشر ترويجًا عن EMAX tokens، وهو أصول مشفرة مباعة من قبل EthereumMax، وفق ما صرحت به هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية.

المنشور على حسابها في انستغرام، في حزيران ٢٠٢١، تضمن رابطًا يوجّه متابعيها للموقع الالكتروني الخاص بالشركة الرقمية. وكاردشيان كانت واحدة من عدة مشاهير يروّجون لها. وورد في المنشور ” هل أنتم معنيون بالعملات المشفرة؟ هذه ليست نصيحة مالية، بل أنشر فقط ما أبلغني به أصدقائي عن EthereumMax”.

وأعلنت الهيئة أن كاردشيان وافقت على تسوية الأمر والتعاون مع التحقيق الجاري، من دون أن تعترف او تدحض نتائج الوكالة، مشيرةً الى أن كاردشيان انتهكت حكم مكافحة الترويج التابع لقوانين الأمن الفيدرالية.

وشملت التسوية ٢٥٠ الف دولار للتنكر عن المبلغ الأساسي الذي تقاضته، و١٠ آلاف فائدة، ومليون دولار غرامة. كما وافقت كاردشيان على عدم الترويج لأي من الأصول المشفرة لمدة ثلاث سنوات.

الى ذلك، قالت الهيئة في تصريح: “هذه الحالة هي تذكير أنه عندما يوافق المشاهير والمؤثرون على فرص الاستثمار، بما في ذلك الأوراق المالية للأصول المشفرة، هذا لا يعني أن هذه المنتجات الاستثمارية مناسبة لجميع المستثمرين.