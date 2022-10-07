تغريم مانشستر سيتي بسبب تصرّفات مشجّعيه

غرّم الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم نادي مانشستر سيتي 260 ألف جنيه استرليني (288808 دولارات) بسبب تصرفات مشجعيه عند الاحتفال بالتتويج بلقب الدوري الممتاز، باقتحام الملعب بعد الفوز على أستون فيلا.

وحوّل سيتي تأخره بهدفين إلى فوز 3-2 على فيلا ليقتحم الجمهور المتحمس أرض استاد الاتحاد.

وتعرّض حارس فيلا “روبن أولسن” لهجوم خلال الاحتفالات بعد اللقاء، ونشر سيتي اعتذارًا وفتح تحقيقًا في الواقعة.

كما اتهمت شرطة مانشستر الكبرى شخصين بإلقاء ألعاب نارية واقتحام الملعب.

في السياق نفسه، ذكر الاتحاد الإنكليزي في بيان “أقر النادي بالإخفاق في التأكد من أن جمهوره، وكل من يزعم بأنه من المشجعين أو المنتمين، تصرفوا بشكل منضبط وامتنعوا عن اتباع سلوك عنيف أو للتهديد أثناء التعدي على أرض الملعب عقب صفارة النهاية”.

وغرّم الاتحاد الإنكليزي نادي إيفرتون 300 ألف جنيه استرليني الأسبوع الماضي، بسبب واقعتي اقتحام من مشجعيه خلال الفوز على كريستال بالاس في الموسم الماضي بجانب اشتباك بين مشجع لإيفرتون وباتريك فييرا مدرب بالاس.