تغريم محمد رمضان بردّ 13 مليون جنيه لقنوات MBC

أعلنت لدائرة التجارية بمحكمة الجيزة الابتدائية حمها في قضية الخلاف بين شبكة قنوات MBC والفنان المثري محمد رمضان.

وقضت الدائرة التجارية في جلستها المنعقدة بتاريخ 7 يونيو 2022 برئاسة المستشار خالد حسن عارف في الدعوي رقم 188 لسنه 2018 تجاري كلي بإلزام الفنان محمد رمضان برد كافة المبالغ التي تقاضاها من شبكة قنوات MBC والبالغ قدرها 13 مليون جنيه مصري تقريبا بالإضافة إلى العائد القانوني منذ عام 2019 بواقع 5 % وحتي تمام السداد.

وجاء الحكم نتيجة لإخلال محمد رمضان بالعقد المبرم مع المجموعة للقيام باداء اعمال ومسلسلات تليفزيونيه لتذاع حصرياً على مجموعه قنوات MBC.

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ومن جانبه قال المستشار ثروت عبد الشهيد محام شبكة قنوات MBC إنه بصدد دراسة الحكم لمطالبة محمد رمضان بالتعويضات اللازمة التي لن تقل عن 100 مليون جنيه.

وأكد أن “MBC ستديوز” المنضوية تحت لواء مجموعة MBC، كانت قد سبق وتعاقدت مع محمد رمضان فى 5 اكتوبر 2016 على التفرغ لاداء ثلاث مسلسلات تليفزيونية من انتاج الشركة لأعوام 2017، 2019، 2020، وتقاضى منها بالفعل بإيصالات موقعه منه مقدمات التعاقد عن هذه الاعمال الفنية الا أنه أخل بالتزاماته التعاقدية علي النحو الوارد تفصيلا بأسباب الحكم.

وأشارت صحيفة الدعوى إلى أنه طبقا للبند التاسع من العقد يحق للشركة فسخ التعاقد معه مع المطالبة بالتعويض الاتفاقى المنصوص عليه بقيمة 115 مليون جنيه، والزامه برد ماتقاضاه من مبالغ نقديه مقدما بالاضافة الي الفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبه القضائية .