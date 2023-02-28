تغريم يونايتد وبالاس 55 ألف جنيه إسترليني

قال الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، الثلاثاء، إنه غرم مانشستر يونايتد وكريستال بالاس مبلغ 55 ألف جنيه إسترليني (66506 دولارا) لكل منهما بسبب المواجهة الجماعية التي حدثت بين اللاعبين في مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز مطلع الشهر الحالي.

وحدثت المواجهة خلال الشوط الثاني للمباراة التي أقيمت يوم 4 فبراير شباط الجاري وفاز بها يونايتد على ملعبه 2-1، حين تلقى كاسيميرو بطاقة حمراء مباشرة بعدما جذب ويل هيوز من عنقه خلال اشتباك بين لاعبي الفريقين اثر عرقلة أنتوني.

واقر يونايتد بفشله في ضمان تصرف لاعبيه بطريقة منضبطة وأنه لم ينأى بهم عن السلوك الاستفزازي بينما رفض بالاس الاتهام.

وقال الاتحاد الإنجليزي في بيان “وجدت لجنة الانضباط المستقلة أن الاتهام الموجه لكريستال بالاس مُثبت وفرضت غرامات على الناديين”.

ويستضيف يونايتد، الذي يحتل المركز الثالث، وست هام في الدور الخامس لكأس الاتحاد الإنجليزي غدا الأربعاء بينما يحل بالاس، صاحب المركز 12، ضيفا على أستون فيلا في الدوري الممتاز يوم السبت المقبل.