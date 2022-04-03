تغيير اسم مسلسل "شغل عالي".. إليكم السبب

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بمصر في أول يوم رمضان الاستجابة للشكوى المقدمة من الإعلامية دينا عبد الكريم مقدمة برنامج “شغل عالي” تطالب بتغيير اسم المسلسل الذي تقوم ببطولته فيفي عبده وشيرين رضا الذي يحمل الاسم نفسه، ليصبح قبل عرضه بساعات “شغل في العالي”.

مسلسل “شغل في العالي “يُعرض حصرياً على قناة أبوظبي وعلى قناة النهار المصرية، وتدور أحداث العمل في إطار كوميدي حول صديقتين (فيفي عبده وشيرين رضا) أسستا شركة بهدف الانتقام من الرجال المتحرشين أو الذين يعاملون زوجاتهم بطريقة سيئة.

يذكر أن المسلسل بطولة فيفي عبده، شيرين رضا، توني ماهر، بيومي فؤاد، بسمة داود، مروان يونس، كريم سرور وغيرهم، تأليف حسين مصطفى محرم، وإخراج مرقس عادل.

ونشرت الفنانة شيرين رضا، أغنية “سيبيه سيبيهولي” التي تقدمها مع الفنانة فيفي عبده، ترويجا لمسلسل شغل عالي”.