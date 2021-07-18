تفاصيل الحالة الصحية لـ"ياسمين عبد العزيز"

نفت مصادر طبية مطلعة، دخول الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز في غيبوبة بعد إجراء عملية جراحية لاستئصال ورم لمفاوي في الرحم.

وأوضحت المصادر الطبية أن “الحالة تطورت حتى حدث استئصال للأمعاء واستلزمت الحالة الحصول على أكياس من الدم والبلازما قبل نقلها لغرفة الرعاية المركزة بأحد المستشفيات الخاصة في المعادي”.

وكشفت المصادر أن “الفنانة تعاني من صدمة تسممية ولم تصل لتسمم كامل، على إثر العملية الأولى التي تطورت إلى استئصال جزء من الأمعاء”، مشيرة إلى أنها ستدخل عملية أخرى خلال ساعات لمعالجة حالتها الصحية.

وقالت المصادر إن الفنانة ياسمين عبد العزيز، مقيمة حاليا بغرفة الرعاية المركزة بأحد المستشفيات الخاصة، بعد إجراء عملية جراحية لاستئصال ورم لمفاوي في الرحم، ما أدى لحدوث مضاعفات خلال العملية استلزمت إزالة جزء من الأمعاء، أعقبه حدوث “صدمة تسممية”.

وفي سياق متصل طلب الفنان أحمد العوضي من جمهوره، وجمهور زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز،عدم الانسياق وراء الشائعات التي تتعرض لحقيقة مرض زوجته.

وقال على حسابه الرسمي في “فيسبوك”: “يا جماعة بعد إذنكم أي تصريح عن الحالة عن طريقي فقط، وأنا مقولتش أي تصريح عن حالة ياسمين غير إني طلبت منكم دعواتكم، وتمنياتكم لها بالشفاء العاجل”.

وأضاف: “هي في الرعاية دلوقتي، ومحتاجة دعواتكم، دي كفايه إنها تهون عليها، شكرا ليكم”.