الأربعاء 12 محرم 1444 ﻫ - 10 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

تفاصيل الحالة الصحية لـ"ياسمين عبد العزيز"

18 - يوليو - 2021
ياسمين عبدالعزيز

ياسمين عبدالعزيز

A A A
طباعة المقال

نفت مصادر طبية مطلعة، دخول الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز في غيبوبة بعد إجراء عملية جراحية لاستئصال ورم لمفاوي في الرحم.

وأوضحت المصادر الطبية أن “الحالة تطورت حتى حدث استئصال للأمعاء واستلزمت الحالة الحصول على أكياس من الدم والبلازما قبل نقلها لغرفة الرعاية المركزة بأحد المستشفيات الخاصة في المعادي”.

وكشفت المصادر أن “الفنانة تعاني من صدمة تسممية ولم تصل لتسمم كامل، على إثر العملية الأولى التي تطورت إلى استئصال جزء من الأمعاء”، مشيرة إلى أنها ستدخل عملية أخرى خلال ساعات لمعالجة حالتها الصحية.

وقالت المصادر إن الفنانة ياسمين عبد العزيز، مقيمة حاليا بغرفة الرعاية المركزة بأحد المستشفيات الخاصة، بعد إجراء عملية جراحية لاستئصال ورم لمفاوي في الرحم، ما أدى لحدوث مضاعفات خلال العملية استلزمت إزالة جزء من الأمعاء، أعقبه حدوث “صدمة تسممية”.

وفي سياق متصل طلب الفنان أحمد العوضي من جمهوره، وجمهور زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز،عدم الانسياق وراء الشائعات التي تتعرض لحقيقة مرض زوجته.

وقال على حسابه الرسمي في “فيسبوك”: “يا جماعة بعد إذنكم أي تصريح عن الحالة عن طريقي فقط، وأنا مقولتش أي تصريح عن حالة ياسمين غير إني طلبت منكم دعواتكم، وتمنياتكم لها بالشفاء العاجل”.

وأضاف: “هي في الرعاية دلوقتي، ومحتاجة دعواتكم، دي كفايه إنها تهون عليها، شكرا ليكم”.

    المزيد من منوعات

    أوبرا وينفري
    شركة أوبرا وينفري ترفع دعوى قضائية ضد برنامج البودكاست أوبراديميكس
    جياني إنفانتينو
    الاتحاد الإفريقي يقرر دعم إنفانتينو كرئيس للفيفا لولاية جديدة
    برشلونة
    بالتفصيل.. أجور لاعبي برشلونة لموسم 2022-2023

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الدولار
    دولار السوق السوداء يواصل ارتفاعه
    مخيمات اللاجئين الفلسطينين في لبنان
    اغتيال مسؤول فلسطيني في لبنان
    فقدان الوزن- تعبيرية
    فاكهة ذات مفعول "عجيب" لإنقاص الوزن.. تناولها قبل كل وجبة!