تفاصيل الحالة الصحية للنجم لطفي لبيب

من جديد تعرض الفنان المصري لطفي لبيب لأزمة صحية طارئة خلال الساعات القليلة الماضية، وذخل على أثرها إلى أحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة.

وفي التفاصيل رفضت أسرة لطفي لبيب الكشف عن تفاصيل الأزمة الصحية التي يمر بها، أكد مصدر مقرب من الفنان في تصريحات لـ”العربية.نت” أن حالته الصحية تدهورت بشكل كبير وخضع لبعض الأشعة والتحاليل والفحوص الطبية.

وأضاف المصدر أن الأطباء قرروا إدخاله غرفة العناية المركزة، حيث يرقد حالياً تحت متابعة طبية دقيقة، كما تم منع الزيارة عنه نظراً لأن حالته الصحية لا تسمح بذلك خلال الفترة الحالية.

وتابع أن الفنان لطفي لبيب يعاني منذ فترة من أمراض الشيخوخة، بجانب تأثره بشكل كبير بالجلطة التي أصابته منذ عدة سنوات والتي أثرت على قدرته على السير بشكل طبيعي، وأوقفت شقه الأيسر بشكل كامل، مضيفا أنه كان يخضع لجلسات العلاج الطبيعي إلا أنها لم تحسن من حالته بشكل ملحوظ.

يذكر أن الفنان لطفي لبيب كان أعلن اعتزاله الفن بشكل رسمي ونهائي، نظرا لحالته الصحية.

وكان الفنان كشف عن تعرضه لوعكة صحية استدعت إجراء عملية جراحية لاستئصال ورم في الحنجرة، وهذا ما أثر على صوته في الآونة الأخيرة.

وتعرض لطفي لبيب إلى جلطة في المخ منذ 7 سنوات تسببت في شلل النصف الأيسر من جسده، ما أدى إلى توقفه تماماً عن الحركة، وابتعاده عن الأضواء مجبراً على ذلك، وعندما تحسنت حالته الصحية بعض الشيء حاول العودة للظهور بعدد من الأعمال الفنية لكن بمشاركات بسيطة.

وعلى الرغم من التحديات الصحية الصعبة، أكد لبيب أنه راضٍ جدا عن مسيرته الفنية الطويلة التي تجاوزت الـ 380 عملا فنيا، معلنا اعتزاله التمثيل والتركيز على الكتابة كوسيلة جديدة يعبر بها عن إبداعه.

أما عن آخر أعماله، فكان فيلم “مرعى البريمو” بطولة محمد هنيدي، والفنانة غادة عادل، أحمد بدير، محمد محمود، والفنان علاء مرسي، مصطفى أبو سريع، نانسي صلاح، ولطفى لبيب، والفنانة نيللي محمود، ومن تأليف إيهاب بليبل، ومن إخراج سعيد حامد.