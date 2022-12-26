تفاصيل جديدة حول أسباب خروج بنزيما من منتخب فرنسا

لا زالت قضية رحيل كريم بنزيما عن المنتخب الفرنسي خلال كأس العالم قطر 2022 بعد إصابة عضلية لم تكن لتمنعه من المشاركة في بقية المنافسات، تثير المزيد من الجدل وتكشف المزيد من الأسرار حول الأسباب.

وكشفت صحيفة “أس” عن المزيد من الأسباب التي دفعت ديدييه ديشامب مدرب المنتخب الفرنسي لتفضيل رحيل كريم بنزيما عن بعثة المنتخب وعدم بقائه للتعافي من إصابته من خلال موقف بعض اللاعبين.

وذكرت الصحيفة أن أنطوان غريزمان كان غير راض عن الاهتمام الكبير الذي يحظى به نجم ريال مدريد والفائز بالكرة الذهبية على مواقع التواصل الاجتماعي للمنتخب الفرنسي قبل النهائيات وخلالها.

كما ذكرت الصحيفة أن أوليفييه جيرو والقائد هوغو لوريس لم يكونا راضيين عن عودته وعبرا عن شكوكهما بشأن تأثيره على المجموعة.

ورغم غيابه عن كأس العالم 2022 بسبب الإصابة، كان بول بوغبا ضمن اللاعبين الذين رفضوا عودة كريم بنزيما وشككوا في تأثيره على المنتخب الفرنسي.

وتعافى كريم بنزيما من إصابته العضلية سريعًا وعاد للتدريبات رفقة ريال مدريد وشارك في مباريات ودية وكان بإمكانه المشاركة في كأس العالم بداية من دور الـ16 لكن ديدييه ديشامب فضل رحيله.

وأعلن بنزيما اعتزاله اللعب دوليًا بعد كأس العالم وبعد يوم من خسارة المنتخب الفرنسي النهائي أمام منتخب الأرجنتين بضربات الترجيح.

كما ألغى بنزيما متابعة زملائه في المنتخب الفرنسي واحتفظ فقط بخمسة أسماء وهم زملاؤه الحاليون في ريال مدريد: إدواردو كامافينغا وأوريلين تشواميني وزميله السابق رافائيل فاران مدافع مانشستر يونايتد والنجم كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان وماركوس تورام مهاجم بروسيا دورتموند.