تفاصيل جديدة حول قضية كلب المذيعة المصرية

بعد مرور أيام على حادث انقضاض كلب عائد للمذيعة المصرية أميرة شنب، على جارها في منطقة الشيخ زايد، ما زالت الحالة الصحية للضحية خطرة.

فقد كشف مصدر مقرب من أسرة الشاب المصاب وهو مدير فرع بأحد البنوك يدعى محمد الماوي، أن الضحية لم يفق من الغيبوبة حتى الآن.

وأوضح أن الحالة الصحية للمصاب سيئة، حيث ما زال الضحية يعاني من حالة غيبوبة منذ دخوله المستشفى لتلقي العلاج بعد عضة كلب بيتول والمصنف أنه من أشرس الكلاب على مستوى العالم.

كما أردف أن قلب الرجل توقف لدقائق نتيجة الإصابات التي تعرض لها ثم عاد إلا أنه لم يفق.

وأضاف أن الضحية أصيب بينما كان يطرق باب شقة أصحاب الحيوان لإبلاغهم بضرورة إحكام السيطرة عليه، كاشفا أن الكلب هاجم الرجل وتسبب بإصابته بجرح قطعي متهتك بالذراع والساعد الأيمن، وقطع بالعضلات بالعصب الكعبري، أسفر عن شلل بالعضلات الباسطة للرسغ والأصابع، فضلًا عن سحجات وكدمات بالصدر والفخذ اليمنى.

وكانت جهات التحقيق بالشيخ زايد كانت قررت في وقت سابق، تجديد حبس زوج المذيعة في واقعة عقر كلب لمدير فرع بأحد البنوك، ما تسبب في إصابته بجروح بأنحاء متفرقة من جسده ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي غرفة العمليات بالجيزة، إخطارا يفيد فيه بتلقيه بلاغا من إيمان، 41 عاما، صيدلانية حرة، ومقيمة داخل كمبوند في الشيخ زايد، والتي حضرت إلى القسم وحررت محضرا بتعرض زوجها مدير ببنك لعقر كلب، وعلى إثر ذلك احتُجز بالمستشفى.

وقد أمرت النيابة العامة في مصر قبل أيام بحبس زوج أميرة شنب لاتهامه بالإهمال، وترك الكلب دون قيد أو تكميم.

لاسيما بعد أن بينت التحقيقات أن الكلب كان دائم التعدي على الجيران بعد قفزه من أعلى سور الحديقة.

إلى ذلك، يعدّ كلب البيتبول من أقوى سلالات الكلاب في العالم، وأكثرها شراسة، وهو نتاج هجين بين عدد قليل من السلالات المختلفة، مضيفين أنه يتميز بالرأس ذي الشكل المربع وله ألوان عديدة.

كما أوضحوا أن البيتبول يعد من الكلاب القتالية ويشبه الأسد في شراسته وقوته، ويمكن أن يهاجم الحيوانات الأخرى.