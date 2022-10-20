تفاصيل صادمة حيال وضع شيرين... احتُجزت منذ 10 أيام!

كشف نقيب المهن الموسيقية الفنان مصطفى كامل تفاصيل صادمة حيال وضع النجمة شيرين عبد الوهاب، عقب أزمتها الأخيرة وإدخالها إحدى المصحات للعلاج.

وقال في اجتماع مع نقيب الممثلين الفنان أشرف زكي إنه “تلقى اتصالاً من أحد أصدقائه كان متواجداً مع طليق شيرين، حسام حبيب، وأخبره أنها خطفت تحت تهديد السلاح الأبيض، ونقلت رغماً عنها للمستشفى باسم مستعار”.

وأضاف: “بعدها كلمت مسؤولاً مهماً في وزارة الداخلية أبلغه باللي حصل، فحكالي اللي حصل بالتفصيل وقالي إن الموضوع كان من قبل يوم السبت بخمسة أيام وهم عارفون ده”.

وأوضح كامل أن حسام حبيب طلب تحرير محضر في الشرطة ضد عائلتها، لكن السلطات المختصة رفضت طلبه بسبب عدم حيازته صفة الإدعاء.

وتابع نقيب المهن الموسيقية: “أنا هنا بدأت أستشعر الحرج يعني لأن الموضوع كله بقى في أيدي أهل شيرين، وأنا مليش في الموضوع ده غير اني أقف جنب زميلتي سواء كنت نقيباً أو غير نقيب”.

وفي تصريحات إضافية أدلى بها كامل خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كلمة أخيرة” من تقديم الإعلامية لميس الحديدي، أكّد أنه حاول زيارة شيرين برفقة الفنانين أنغام ورامي عياش، من دون أن ينجحوا.

وقال: “احنا متجمعين حالياً، وأنا كلمت أنغام أكثر من ساعة عشان نحاول نشوف حل لدعم شيرين، ولكن ممنوع زيارة شيرين حتى الانتهاء من التحقيقات والانتهاء من تشخيصها، حتى طبيبها الخاص سينضم للجنة التي تشرف على علاجها، والنقابة هتفضل في ظهرها وتحت أمرها”.

واستكمل كلامه: “هفضل أنا وزملائي من العالم العربي كله في ظهر شيرين عبدالوهاب، الفنان رامي عياش جه خصوصاً من لبنان من أجل شيرين؛ ومع ذلك أنا أؤكد أن النقابة ستوفر لها كافة الدعم النفسي والمعنوي ولو شاورت إحنا تحت أمرها”.

وأضاف: “أنا تواصلت مع شقيق شيرين للاطمئنان عليها، وحالتها حالياً تزعل أي حد وأنا مش بحب أتدخل في حياة الناس ولكني زعلان على شيرين، خصوصاً أن أول أغانيها كانت معايا، وفي النهاية إحنا يهمنا شيرين الإنسانة، قبل الفنانة، وإحنا كلنا في ظهرها، ومع الأسف فيه ناس كتيرة بتزايد عليها”.