تفاصيل صادمة عن مقتل والد "وديع الشيخ".. من أطلق النار!؟

كشف موقع “الفن” تفاصيل جديدة وصادمة عن مقتل الفنان اللبناني نادر الشيخ، والد الفنان وديع الشيخ لا سيما مع اختلاف المعلومات حول سبب الوفاة

ووفقاً للموقع فقد أكدت بعض المصادر ان سبب الوفاة تلقي الراحل طلقة نارية اصابته انما كانت عن طريق الخطأ.

وفي التفاصيل، قالت المعلومات إنه فور عودة نادر الشيخ من سهرته في احدى الملاهي المعروفة، حصل خلاف عائلي في منزل احد أبنائه، فانفعل الراحل واشهر مسدسه محاولا تخويفهم لتهدئة الوضع.

الا انه اصاب نفسه بطلقة عن طريق الخطأ عندما قام باخراج المسدس من ناحية الخصر والبطن.

وبحسب المعلومات الواردة، فإن نجل الشيخ سارع لنقله الى المستشفى وتم التواصل مع نجله وديع الذي اتى مسرعا، الا ان اصابته كانت بالغة لم تمهله طويلا حتى فارق الحياة في غرفة العناية المركزة.