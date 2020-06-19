صورة: تفاصيل صادمة في قضية الفيديو الفاضح في مصر “اعملي باي يا جهاد لجمهورك”

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كشفت التحريات والتحقيقات أجهزة الأمن في مصر، عن بعض التفاصيل الجديدة بواقعة العمرانية وتلك الفيديوهات الإباحية إللي قلب مصر للقيام ببثها على مواقع إلكترونية إباحية.

وأكدت التحريات أنه تم العثور علي “لا توب” بحوزت السيدة جهاد الإباحية، كما يحتوى اللاب توب علي 12 مقطاعاً إباحياً لها بالإضافة إلي مجموعة من الصور الجنسية، وهي تمارس الجنس مع زوجها وآخرين، وقامتأجهزة الأمن بتحرير المضبوطات قبل أن يتم نشرهات علي المواقع.

كما أشارت التحقيقات أنه تم العثور علي مواد مخدرة بحوزت جهاد الإباحية، وتم تحريز هاتفها المحمول،وباشرت النيابة من أجل التحقيق، وقررت حبسها على ذمة التحقيقات.

ويبحث العديد فى مصر عبر محرك بحث قوقل عن مشاهدة فيديو جهاد باي باي ضمن افلام رامى مزاجو والذى ظهر فى فيديو فاضح جديد اللى قلب مصر كما يقول البعض عنه، حيث تمت الواقعة فى محافظة الجيزة بالعمرانية فى شقة فتاة تدعي”جهاد” وتم تصوير الفيديو الفاضج بمعرفة زوجها والذى أصر وقام بتصوير الفيديو بغرض ربح المال بعد رفعه على المواقع الإباحية أو بيعه لمشترى متخصص، كما أفاد مصدر موثوق.

تداول رواد موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، مقطع تحت عنوان “فيديو فضيحة جهاد” وقامت شرطة الآداب بالقبض على اللذان ظهروا بالفيديو المسرب، وسرعان ما تم تداول الفيديو هنا وهناك عبر السوشيال ميديا ويوتيوب بشكل واسع.

يشار إلى أن الذي تسبب فى أستياء رواد موقع التواصل الإجتماعي، أن فيديو فضيحة جهاد تم تصويرة بمعرفة زوج جهاد الفتاة التى ظهرت بالفيديو مع شخص يدعي بـ ” رامي مزاجو ، وتمت الواقعة فى العمرانية.

وكانت البداية عند رصد أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، مقطع فيديو متداول عبر موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوط” وتم تحديد الفتاة والشخص الذى ظهر معها بالفيديو وعلى الفور تم تبليغ بوليس الآداب بالأمر، وسارع قوة نحو العنوان الذى تم تحديده، وقامت شرطة الآداب بالقبض عليهم.

وتبين أثناء التحقيقات أم زوج الفتاة التى ظهرت بالفيديو الفاضح يدعي “رامى مزاجو ” أتفق معها على إستدراج الرجال من راغبي المتعة، لممارسة الرزيلة معها ويتم تصوير هذه الفيديوها عن طريق زوجها والذى يقوم بنشرها فى بث مباشر على المواقع الإباحية لربح المال.

كما تبين أثناء التحريات، أن الزوجة وافقت على القيام بذلك مقابل الحصول على مبلغ مالية كبير.