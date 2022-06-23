تفاصيل صفقة انتقال ساديو ماني إلى بايرن ميونخ

أعلن ليفربول رسميًا، انتقال النجم السنغالي ساديو ماني، إلى العملاق البافاري بايرن ميونخ.

وساهم ماني بشكل كبير مع نادي ليفربول في الفترة الأخيرة، وتوج معهم بالعديد من البطولات والألقاب منذ انتقاله إليهم من ساوثهامبتون في موسم 2016-17.

وليست المرة الأولى التي يوجد فيها مع ناد ألماني، فكان يشارك مع فريق ريد بول سالزبورج.

ويأمل صاحب الـ30 عامًا أن يواصل مسيرته المتألقة ويزيد من حصته في البطولات والألقاب مع ناد لا يغيب عن منصات التتويج.

سعر صفقة انتقال ساديو ماني من ليفربول إلى بايرن ميونخ

لم يتم الإعلان رسميا عن سعر صفقة ساديو ماني، ولكن بحسب التقارير الصحفية فإن تكلفة انتقاله الكاملة هي 41 مليون يورو (32 مليونا + 9 ملايين إضافات).

وقد يرى البعض أن هذا المبلغ قليل بعض الشيء على النجم السنغالي، ويرجع هذا السعر المنخفض إلى أن عقد ماني في ليفربول كان على مشارف النهاية.

مدة عقد ساديو ماني في بايرن ميونخ

عقد ساديو ماني في بايرن ميونخ ممتد إلى 3 سنوات، وبعد نهاية العقد سيكون ماني في عمر الـ33، ولذلك لم يقم العملاق البافاري بعمل عقد لمدة طويلة.

ولكن إذا حافظ النجم السنغالي على تألقه ولياقته فقد يستمر مع الفريق، حيث إن روبرت ليفاندوفسكي يبلغ من العمر 34 عاما، ولا يزال يقدم الكثير ويحتل صدارة الهدافين.

راتب ساديو ماني مع بايرن ميونخ

يبلغ راتب ساديو ماني مع بايرن ميونخ 15 مليون يورو في الموسم، وبالطبع هو أكثر مما كان يتقاضى مع ليفربول.

وفي نادي بايرن ميونخ اللاعب صاحب المركز الأول في قائمة الأعلى أجرًا هو النجم روبرت ليفاندوفسكي والذي يحصل على 23 مليون يورو في الموسم.

أما ماني ففي المركز التاسع بقائمة الأكثر أجرًا في بايرن ميونخ.