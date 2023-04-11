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تفاصيل لقاء لابورتا مع والد ميسي

منذ 6 دقائق
ميسي ووالده

ميسي ووالده

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تتواصل الأنباء حول احتمالية عودة ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان، إلى برشلونة، خلال الصيف المقبل.

وينتهي عقد ميسي مع سان جيرمان عقب هذا الموسم، ويرفض اللاعب الأرجنتيني حتى الآن كل عروض التجديد.

ووفقا لإذاعة “مونت كارلو” الفرنسية، التقى خوان لابورتا، رئيس برشلونة، مع خورخي ميسي، والد البرغوث، قبل أيام قليلة.

وأشارت الإذاعة الفرنسية إلى أن المقابلة استمرت 40 دقيقة، ولم تتضمن مناقشة عودة ميسي بشكل مباشر إلى برشلونة.

وأوضحت أن لابورتا قال لوالد ميسي أثناء المقابلة “لا يمكن للبرغوث أن يترك الكرة الأوروبية دون تكريمه”، وذلك في إشارة إلى العرض الذي تلقاه النجم الأرجنتيني من الهلال السعودي.

وقالت أطراف أخرى قريبة من المفاوضات إن ميسي سيتلقى عرضا رسميا من برشلونة خلال الفترة المقبلة.

وسبق أن ذكرت تقارير إسبانية، أن برشلونة وميسي يرفضان إجراء أي مفاوضات بشأن العودة قبل الحصول على موافقة رابطة الليجا، لتجنب الخطأ الذي أجبر بسببه البرغوث على مغادرة البارسا قبل عامين.

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