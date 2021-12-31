الخميس 15 ذو الحجة 1443 ﻫ - 14 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

تفاصيل مروعة في جريمة العشاء الملوث بـ"سم فئران" في مصر

31 - ديسمبر - 2021
آخر تحديث: 31 - ديسمبر - 2021 2:58 مساءً
الشرطة المصرية

الشرطة المصرية

المصري اليوم
A A A
طباعة المقال

أقدم مواطن مصري على قتل زوجته وأولاده بمحافظة بني سويف في صعيد مصر، عن طريق وضع سم فئران في عشاء أعدته زوجته.

وأجرى المتهم معاينة تصويرية لقيامه بوضع “سم الفئران” لأسرته داخل مطبخ منزله، وكشف المتهم خلال المعاينة التصويرية أن زوجته قامت بعمل “حلة محشى” للعشاء له ولأولاده، وأنه تسلل إلى المطبخ دون أن يشعر به أحد وأخذ يضع السم في “صوابع المحشى”، ثم وضعت زوجته المحشى أمامهم جميعا.

وتابع أنه عقب تناولهم المحشى، بدأ الانهيار على الزوجة وأولاده الثلاثة، وأغلق الباب عليه خوفا من سماع أصواتهم من الألم، وكشف المتهم أنه قام بشراء سم الفئران من أحد المحلات بمدينة الواسطى بحجة القضاء على الفئران في منزله، وأنه بعد وفاتهم، خرج من المنزل والتقى صاحب العقار، وأبلغه بوفاة أسرته بالتسمم بسبب المحشي.

وكشفت التحقيقات أن المتهم يعمل في “غرزة شاي وقهوة” وأن زوجته كانت تساعده على المعيشة وأنه كان يمر بضائقة مالية هي السبب في جريمته.

وقرر المحامي العام لنيابات بني سويف مصطفى المتناوي، حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

    المزيد من منوعات

    عملية إنقاذ بطولية لأنثى فيل ورضيعها سقطا في حفرة بتايلاند
    صور مؤثرة.. عملية إنقاذ بطولية لأنثى فيل ورضيعها سقطا في حفرة بتايلاند
    كرة تنس- تعبيرية
    هل فكرت يوما لماذا كرة التنس صفراء اللون؟!
    زوارق التجديف فوق الحديقة الأثرية تحت الماء في ميناء أماثوس القديم في ليماسول
    أول متنزه أثري تحت الماء في قبرص

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    جبران باسيل
    الأسد لنصرالله: باسيل "عضمو طري"... نفضّل فرنجية
    كارثة المرفأ
    حريق في مرفأ بيروت.. وتحذير من مخاطر الإقتراب
    اللواء ابراهيم
    اللواء ابراهيم: أزمة الجوازات أزمة عمر