تفاصيل مسلسل تيم حسن الجديد "الزند"

كشف الفنان السوري تيم حسن تفاصيل مسلسله الجديد الذي يحضر له خلال الفترة الحالية، والذي يحمل اسم “الزند”، والمقرر عرضه العام المقبل.

وقال تيم حسن ردا على الاستفسارات التي وردت إليه بشأن مظهر شاربه، الذي لم يتخل عنه بعد فيلم “الهيبة”: “الجمهور دائما يسألني عن شواربي، وأنا تركتها من أجل مسلسلي الجديد (الزند) الذي سيعرض العام المقبل، على شاشة mbc”.

وأضاف الفنان السوري خلال لقاء تلفزيوني على هامش حفل توزيع جوائز “جوي أووردز” المقام حاليا بالعاصمة السعودية الرياض: “المسلسل تدور أحداثه في عام 1900 تقريبا، يحكي عن تلك الفترة من حياة أبناء بلاد الشام، قصصنا، وحكايتنا، ونسيجنا الاجتماعي، وإن شاء الله يكون مشوقا وينال إعجاب الجمهور”.

وتابع تيم: “معنا كاتب مميز وهو عمر أبي سعدى ومن إنتاج شركة الصباح، وإن شاء الله ينال إعجابكم”.

يذكر أن الفنان تيم حسن حقق نجاحا كبيرا بفيلم “الهيبة”، ونال إشادات واسعة من الجمهور والنقاد.