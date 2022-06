تفاعل كبير إثر مقتل صحافي "نيويورك تايمز" في كييف (صور وفيديو)

إثر إعلان السلطات الأوكرانية مقتل الصحافي الأميركي بيرنت رينوت على أيدي القوات الروسية في بلدة إربين بريف العاصمة كييف، انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور عنه الحادث.

فقد أظهرت إحدى الصور الصحافي القتيل مضرّجاً بدمائه، فيما أظهر فيديو آخر صحافي آخر على نقالة مستشفى كما يبدو كان أصيب بالحادثة أيضاً.

ووفق المعلومات التي أفرجت عنها السلطات الأوكرانية، اتهم قائد شرطة منطقة كييف أندري نيبيتوف، القوات الروسية بفتح النار على سيارة تقل صحافيين أجانب، فقتلت رينوت وأصابت آخرين.

Head of the Kyiv Police Department Andrey Nebitov said that Russian troops opened fire on a car with foreign journalists in and shot dead 51-year-old New York Times videojournalist Brent Renaud in Irpin, #Ukraine. His colleague was injured (allegedly in this video) pic.twitter.com/1OT4kdmwXK

