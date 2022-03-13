تفاعل كبير إثر مقتل صحافي "نيويورك تايمز" في كييف (صور وفيديو)

إثر إعلان السلطات الأوكرانية مقتل الصحافي الأميركي بيرنت رينوت على أيدي القوات الروسية في بلدة إربين بريف العاصمة كييف، انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور عنه الحادث.

فقد أظهرت إحدى الصور الصحافي القتيل مضرّجاً بدمائه، فيما أظهر فيديو آخر صحافي آخر على نقالة مستشفى كما يبدو كان أصيب بالحادثة أيضاً.

ووفق المعلومات التي أفرجت عنها السلطات الأوكرانية، اتهم قائد شرطة منطقة كييف أندري نيبيتوف، القوات الروسية بفتح النار على سيارة تقل صحافيين أجانب، فقتلت رينوت وأصابت آخرين.

Head of the Kyiv Police Department Andrey Nebitov said that Russian troops opened fire on a car with foreign journalists in and shot dead 51-year-old New York Times videojournalist Brent Renaud in Irpin, #Ukraine. His colleague was injured (allegedly in this video) pic.twitter.com/1OT4kdmwXK — Hanna Liubakova (@HannaLiubakova) March 13, 2022

وعقب كلام المتحدث باسم صحيفة نيويورك تايمز الأميركية والذي أكد أن الراحل لم يكن ضمن فريق عملها، انتشرت تغريدات أخرى مستاءة من توقيت هذا الإعلان.

وأشار البعض إلى أن هذا وقت عصيب جداً على عائلة الراحل ومحبيه، ونشر الأكاذيب غير مناسب لهم.

فيما جاء هذا الإعلان بعد انتشار صور لجواز سفر الصحافي القتيل ومعها صورة لبطاقة العمل، كانت أفرجت عنها السلطات الأوكرانية بعد الإعلان عن مقتله، وتم تداولها إلى حد كبير إلى وسائل التواصل الاجتماعي.

والراحل يبلغ من العمر 51 عاماً، وهو صانع أفلام حائز على جائزة Peabody and DuPont ، وقد اشتهر بإنتاج القصص الإنسانية من مناطق النزاع بمختلف أنحاء العالم، ويعمل صحافياً منذ أكثر من عقدين.

Response from a New York Times spokesperson in regard to the death of Brent Renaud in Ukraine. pic.twitter.com/K11eW685yr — NYTimes Communications (@NYTimesPR) March 13, 2022

يذكر أن أرتالاً من الآليات والقوات الروسية كانت طوقت منذ نحو أسبوعين مناطق في شمال غرب العاصمة كييف وشرقها أيضا.