تفشي التهاب الجلد العقدي في الماشية بفرنسا قرب الحدود مع إسبانيا

أعلنت وزارة الزارعة الفرنسية، اليوم الجمعة، اكتشاف المزيد من حالات تفشي مرض التهاب الجلد العقدي شديد العدوى في الماشية في جنوب غرب فرنسا بالقرب من الحدود الإسبانية.

وجاء الإعلان قبيل زيارة مقررة اليوم لوفد وزراي إلى إحدى المناطق المتضررة حديثا.

وتبذل الحكومة الفرنسية جهودا مضنية من أجل احتواء تفشي المرض وزيادة حالات الإصابة. وينتشر فيروس التهاب الجلد العقدي عن طريق الحشرات ويسبب بثورا ويقلل إنتاج الماشية من الحليب.

ولا يشكل المرض الذي يجتاح غرب أوروبا لأول مرة خطرا على البشر لكنه غالبا ما يؤدي إلى فرض قيود تجارية وخسائر اقتصادية فادحة.

* تجدد تفشي المرض

تقترب القرى المتضررة من بعضها البعض وتبعد نحو 30 كيلومترا عن الحدود الإسبانية. ولم تعلن السلطات المحلية هذا الأسبوع سوى عن حالة واحدة لتفشي المرض في هذه المنطقة.

وسجلت فرنسا انخفاضا حاد في حالات التفشي في أواخر أغسطس آب بعد حملة تطعيم واسعة النطاق لكنها عاودت الارتفاع هذا الشهر وانتشرت في الشرق والآن في جنوب غرب البلاد.

ومن المقرر أن تعقد وزيرة الزراعة آني جونفار اليوم الجمعة اجتماع أزمة حول تفشي المرض في منطقة جورا، وهي واحدة من أحدث المناطق المتضررة في شرق فرنسا.

وحتى حلول هذا الصيف كان‭ ‬غرب أوروبا بمنأى عن مرض التهاب الجلد العقدي الذي يظهر عادة في أفريقيا والشرق الأوسط.