تكريمًا لوالده.. "كيم جونغ أون" يجعل مئات الأشخاص يقفون وسط برد قارس

وقف مئات المسؤولين في كوريا الشمالية من بينهم الزعيم الكوري كيم يونغ اون في ساحة خارجية وبدرجات حرارة متدنية لسماع كلمة بمناسبة عيد ميلاد والد الزعيم الحالي .

وقد تجمع المئات وسط درجات حرارة وصلت الى ١٥ تحت الصفر للاستماع الى كلمة دامت ٣٠ دقيقة احتفالا بالعيد الثمانين لكيم يونغ ايل الذي توفي عام ٢٠١١.

وقد نُظم الاحتقال في باحة خارجية في المدينة الشمالية لساميجيون وفق معلومات صحافية.

وقد تضمنت الكلمة التي القاها احد المسؤولين اشادة بما يعتبرونه انجازات حققها كيم يونغ-ايل من “مناهضة للامبريالية الاميركية” وترك “ارث ثوري” للزعيم الكوري الحالي كيم يونغ اون.

الى ذلك، أفاد احد الصحافيين التابعين ل Nk news بأنه لمح اسلاكا تحت السجادة الحمراء مرجّحا ان تكون لتدفئة المسؤولين البارزين فيما الحاضرون الباقون كانوا من دون أغطية او قفازات.

وتزعم كوريا الشمالية ان كيم يونغ ايل قد ولد عام ١٩٤٢ في سامجيون، الا ان سجلات سوفييتية تقول انه ولد في شرق روسيا.

ويعتبر الاحتفال الذي نظم الثلاثاء جزءا من اللقاء الوطني الذي شهدته البلاد للمرة الاولى منذ عام ٢٠١٩ بسبب القيود التي فرضت جراء وباء كورونا.وتقام هذه الاحتفالات عادة في اليوم الذي يسبق الأعياد الكبيرة بما فيها أعياد ميلاد القادة السابقين والحاليين.