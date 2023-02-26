تكريم توم كروز عن مجمل أعماله

احتفى منتجون في هوليوود بمسيرة توم كروز المهنية كما منحوا‭‭‭‬‬‬‬ فيلم المغامرة الذي تقع أحداثه في عوالم مختلفة (إفري ثينج‭.. ‬إفري وير أول آت وانس) أو “كل شيء كل مكان في نفس الوقت” جائزة أفضل فيلم في أحد أبرز فعاليات توزيع الجوائز قبل حفل الأوسكار الذي سيقام الشهر القادم.

وكرمت نقابة المنتجين الأمريكيين كروز ومنحته جائزة عن مجمل أعماله في الحفل الذي أقيم أمس السبت 26\2\2023 كما شكره عدد من المتحدثين في الحفل لدعمه قطاع السينما الذي تعثر بسبب جائحة كورونا بفيلم (توب جن: مافريك) الذي صدر الصيف الماضي.

قالت شيري لانسينج المديرة التنفيذية السابقة لشركة (باراماونت بيكتشرز) للإنتاج السينمائي في كلمة لتقديمه “أظهر توم كروز لنا جميعا أن الذهاب إلى السينما عاد من جديد”.

صعد نجم توم كروز، الذي يبلغ من العمر حاليا 60 عاما، بلعب دور البطولة في أفلام (ريسكي بيزنس) أو “أعمال خطرة” و(كوكتيل) و(ايه فيو جود من) أو “بضعة رجال محترمين” وأفلام أخرى.

وانتج عدة أفلام قام ببطولتها أيضا منها (فانيلا سكاي) و(ذا لاست ساموراي) أو “الساموراي الأخير” وسلسلة أفلام (ميشن إمبوسيبول) أو “مهمة مستحيلة” و(مافريك)، بما أتى لشباك التذاكر بنحو 1.5 مليار دولار عالميا.

وفي كلمته عند استلام الجائزة، أشاد كروز بعمل منتجي التلفزيون والسينما من الحضور.

وقال “أعلم ما يتطلبه الأمر لإنجاز ما تقومون به… ليس مجرد حظ. عليكم إيجاد هذا الحظ وأن تدفعوه دفعا للوجود.. يجب أن تعرفوا أنني أشجعكم دائما”.

وتابع كروز قائلا “سأظل أفعل كل ما بوسعي ليكون لي إسهامات في هذا القطاع… ولهذا النوع من الفن الذي أحبه”.

وفاز فيلم (إيفري ثينج.. إفري وير أول آت وانس) بجائزة أفضل فيلم مسرحي مما زاد الزخم الذي يحظى به الفيلم قبل حفل جوائز الأوسكار المقرر يوم 12 مارس آذار.

وانتهى المطاف بأربعة أفلام من أصل الخمسة التي فازت من قبل بذات التكريم بالفوز بجائزة أوسكار أفضل فيلم منها فيلم العام الماضي الحاصل على ذلك اللقب (كودا).

ويروي فيلم (إيفري ثينج.. إفري وير أول آت وانس) قصة مالكة مغسلة أمريكية من أصل صيني وهي تكافح لإنهاء احتساب ضرائبها عندما تنجر إلى عوالم موازية.

وقال منتج الفيلم جوناثان وانغ الذي أحاط به أفراد من نجوم الفيلم المرشحون للأوسكار “هذا غير معقول! شكرا جزيلا لكم”.