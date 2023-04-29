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تكريم حسين فهمي بجائزة "إنجاز العمر"

منذ 7 دقائق
حسين فهمي

حسين فهمي

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كرم مهرجان مالمو للسينما العربية في السويد، الممثل المصري حسين فهمي بجائزة “إنجاز العمر”، في افتتاح دورته الثالثة عشر، اليوم الجمعة، بحضور عدد من صناع ونجوم ونقاد السينما العربية.

ويعد المهرجان الذي تأسس عام 2011، أكبر نافذة للسينما العربية بالدول الاسكندنافية، ويعرض هذا العام 45 فيلما من 12 دولة.

وقال رئيس المهرجان محمد قبلاوي في كلمة الافتتاح: “يسرنا ويسعدنا في هذه الدورة أن نكرم قامة سينمائية كبيرة، وكما قلت سابقا إنه هو من يكرمنا بحضوره إلى مالمو، وهو من يكرم مهرجان مالمو للسينما العربية بحضوره”.

ويلقي فهمي (83 عاما) الذي يشغل حاليا منصب رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي درسا في السينما “ماستر كلاس” في مكتبة مدينة مالمو بعد غد الأحد.

وبجانب عروض الأفلام، ينظم مهرجان مالمو للسينما العربية (أيام مالمو لصناعة السينما) بمشاركة منتجين وموزعين وخبراء سينمائيين بهدف تحفيز التعاون والإنتاج المشترك وزيادة فرص توزيع الأفلام.

وعقب مراسم الافتتاح عرض المهرجان فيلم (حمى البحر المتوسط) للمخرجة الفلسطينية مها الحاج، بعد حصده العديد من الجوائز في مهرجانات عربية ودولية خلال الأشهر القليلة الماضية.

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