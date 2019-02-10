تلقى شحنة ذهب بالخطأ.. فتصرف “دون تفكير”

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شاب فرنسي في السابعة والعشرين من العمر استلم شحنة من السبائك والعملات الذهبية تزيد قيمتها على 20 ألف يورو بالخطأ، لكنه تصرف بطريقة رائعة.

ودفعت الأمانة الشاب الفرنسي جوليان، من مدينة فان في شمال غربي مقاطعة بريتاني، إلى أن يعيد الشحنة التي تم توصيلها إلى بيته بالخطأ، وليس هذا فحسب بل بذل جهدا في إعادته.

ولم تذهب أمانته سدى، فقد منحته الشركة التي أرسلت الشحنة إلى بيته بالخطأ سبيكة ذهبية كمكافأة على أمانته.

بدأت الحكاية عندما تسلم جوليان شحنة غير متوقعة السبت الماضي، كان يعتقد أنها رداء السباحة الذي اشتراه لزوجته، بحسب ما ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وبعد أن فتح الشحنة، وجد جوليان أنها تحتوي على عدة قطع نقدية ذهبية وعددا من السبائك الذهبية يتراوح وزنها بين 20 و50 غراما، تقدر القيمة الإجمالية لها بحوالي 20 ألف يورو أو ما يعادل 18 جنيه إسترليني.

وقال جوليان إنه لم يهتم كثيرا بأمر الشحنة عندما وقّع على استلامها.

وعلى الرغم من الشحنة المفاجئة والثمينة بصورة غير متوقعة، قرر جوليان أن يعيدها على وجه السرعة ومن دون تفكير.

وقال إنه حاول أن يعيدها إلى العنوان الأصلي في الشحنة، وكان لمنزل شخص قريب من منزله، لكنه لم يجد أحدا في المنزل.

ولما لم يتمكن من تسليم الشحنة إلى أصحابها الأصليين، قرر أن يتوجه إلى مركز الشرطة في مدينة فان، وهنأ مسؤول المركز جوليان على الأمانة، والتقط صورة للمحتويات وله.

وبعد فترة تم تعقب المشتري الغامض للشحنة، وتسليم المحتويات له.

وبعد فترة قصيرة، كافأت نقابة الذهب الفرنسية الوطنية، التي أرسلت الشحنة، جوليان ومنحته سبيكة ذهب نظير أمانته.

وهذه ليست المرة الأولى التي تحصل فيها مثل هذه الأمور, بل حصلت أمور أخرى وعدة تلقى حينها المعنيين جوائز تكريما لأمانتهم.

سكاي نيوز