الخميس 18 شوال 1443 ﻫ - 19 مايو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

تلقى 360 ألف دولار “هدية” من الدولة بالخطأ.. ورفض إعادتها!

منذ 49 دقيقة
آخر تحديث: 19 - مايو - 2022 8:55 مساءً
الدولار
A A A
طباعة المقال

ألقت الشرطة اليابانية القبض على مواطن تلقى مبلغ يتجاوز 46 مليون ين ياباني، أي نحو 360 ألف دولار أميركي، من الحكومة عن طريق الخطأ ورفض إعادتها للدولة.

وتلقى الشاب الياباني البالغ من العمر 24 عاما، هذا المبلغ الذي تم تحويله إلى حسابه في البنك بسبب خطأ من الإدارة المحلية في بلدة “أبو” في محافظة ياماغوتشي، التي يسكن فيها، غربي اليابان، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية “إن إتش كيه”، أمس الأربعاء.

وقال الشاب الياباني إنه أنفق هذا المبلغ في صالات القمار عبر الإنترنت.

ولفتت هيئة الإذاعة اليابانية إلى أن تلك الأموال كانت مخصصة للمساعدات الحكومية الخاصة بالأسر التي تواجه صعوبات مالية بسبب جائحة كورونا.

وأوضح محامي هذا الشاب أن موكله أنفق الأموال ولن يستطيع سدادها للدولة مرة أخرى، بينما قال عمدة البلدة إنه لن يستسلم وسيواصل محاولاته لاستعادة تلك الأموال بكل الطرق الممكنة.

    المصدر :
  • سبوتنيك

المزيد من منوعات

مسرحية ملك سيام
بعد تأجيل عرضها 20 عاماً.. محمد صبحي يستعد لتقديم هذه المسرحية
كيف تعرف أن فرامل سيارتك تحتاج للتبديل أو للصيانة؟
نجم باريس سان جرمان الفرنسي كيليان مبابي
مسؤول فرنسي يكشف عن قرار مبابي!

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

إبراهيم كنعان وإلياس بو صعب
كنعان وبو صعب خارج تكتل باسيل؟
رد حاسم من ستريدا لباسيل: “خلي هلأ يوقف على إجريه”
الدولار
3 عوامل تلعب دوراً في ارتفاع سعر الصرف