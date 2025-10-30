تمثال مارادونا يجوب شوارع نابولي لإحياء ذكرى يوم ميلاد الأسطورة الأرجنتينية

جابت سيارة مطلية باللون الأزرق السماوي المميز لمدينة نابولي، شوارع المدينة الإيطالية اليوم الخميس وهي تحمل تمثالا للنجم الراحل دييجو مارادونا بينما كانت تحتفل بعيد ميلاده الخامس والستين.

ويعد الأرجنتيني، الذي حفر اسمه في تاريخ نابولي من خلال قيادته للفوز بلقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي عامي 1987 و1990، على نطاق واسع أحد أعظم لاعبي كرة القدم على مر العصور.

وتم إخراج تمثال مارادونا، الذي توفي بنوبة قلبية في عام 2020 وكان من المقرر أن يحتفل بعيد ميلاده الخامس والستين اليوم الخميس، من متحف مارادونا في جولة تستغرق يوما واحدا في المدينة.

وقال ماسيمو فينياتي مالك متحف مارادونا “دييجو لم يمت. مات جسده فقط، لكن روحه لا تزال حية فينا نحن أهل نابولي، وفي قلوب كل من أحبوه.

“احتفل بعيد ميلاد دييجو منذ سنوات. دييجو حاضر دوما. والجميل في الأمر أن دييجو ملكٌ للناس”.

وتذكر مشجعو نابولي تأثير مارادونا على حياة الإيطاليين.

وقال أحد سكان نابولي “(دييجو) هو الوحدة. جمع الناس معا، حتى أولئك ممن قدموا من الشمال والذين كانوا ضدنا.

“بفضل دييجو، أصبح الناس من خارج نابولي أقرب إلى بعضهم البعض”.