فيديو وصور: تمساح يقوم بإلتهام عالمة إندونيسية أثناء إطعامها له

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التهم تمساح ضخم عالمة إندونيسية أثناء إطعامها له في بركة ماء مخصصة لتربية التماسيح في محمية حيوانات في إندونيسيا.

ووقع الحادث يوم الجمعة الماضي عندما كانت ديسي تويو (44 سنة) ترمي الطعام للتمساح البالغ طوله نحو 17 قدمًا (5 أمتار) في البركة التابعة للمختبر البيطري الذي تعمل فيه بمقاطعة سولاويسي الشمالية.

وقال الزميل السابق ميري سوبيت: “كانت رئيس المختبر. شخص هادئ. نحن مرتبكون حول كيفية حدوث ذلك.

وقال ارلينج رومانجان وهو زميل آخر في العمل: “كنا فضوليين عندما نظرنا إلى حوض التمساح ، كان هناك جسم عائم ، كان جسم ديزي”.

وأفادت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، بأن التمساح الذي يطلق عليه اسم “ميري” قفز فوق حائط يبلغ علوه نحو 8 أقدام وسحب ديسي إلى البركة، قبل أن يقوم بالتهامها.

وأشارت إلى أن موظفي المختبر أصيبوا بصدمة عندما شاهدوا بقية جسم ديسي داخل فك التمساح، صباح اليوم التالي، وأبلغوا رجال أمن المنتزه الذين قاموا بسحب ما تبقى من الجثة من فم التمساح الذي حاول مهاجمتهم.

“من المحتمل أن يكون التمساح قد قفز من الجانب. ربما لأن التمساح كان لا يزال ممتلئًا ، لم ينته بعد من أكل جسدها”.

ونقلت عن متحدث باسم المنتزه قوله، إن التمساح يتناول الدجاج واللحم وسمك التونا يوميًا، ويعرف عنه بأنه عدائي ضد التماسيح الأخرى، لكنه لم يهاجم إنسانًا من قبل.

وقالت: “قررت إدارة المنتزه نقل التمساح إلى مركز بيطري خاص؛ لإجراء فحوصات على معدته”، مشيرة إلى أن الشرطة تحاول الوصول إلى صاحب التمساح، وهو مستثمر ياباني يمتلك المركز البيطري التي كانت ديسي تعمل فيه.

وقالت الشرطة “نحن بحاجة أيضا إلى معرفة ما إذا كان مسموحا قانونا بتملك التماسيح وغيرها من الأحياء المائية الغالية في شركته.

“إذا لم يكن هناك تصريح ، فسيتم احتجازه”.