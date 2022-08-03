تن هاغ ينتقد لاعبي مانشستر يونايتد

قال إيريك تن هاغ مدرب مانشستر يونايتد إنه “من غير المقبول” مغادرة بعض اللاعبين بمن فيهم كريستيانو رونالدو ملعب أولد ترافورد قبل نهاية مباراة ودية أمام رايو فايكانو الإسباني يوم الأحد الماضي.

وعاد المهاجم البرتغالي رونالدو إلى التشكيلة بعد غيابه عن جولة خارجية للفريق في تايلاند وأستراليا لأسباب عائلية لكنه فشل في التسجيل وتم استبداله بين الشوطين.

وأظهرت صور على وسائل التواصل الاجتماعي رونالدو وهو يغادر الملعب قبل نهاية المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1 بينما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) أن العديد من اللاعبين الآخرين الذين كانوا يجلسون على مقعد البدلاء غادروا أيضا مبكرا.

وقال تن هاغ “نلعب كفريق ولهذا يتعين البقاء للنهاية. إنه تصرف غير مقبول من الجميع”.

وثارت تكهنات كثيرة حول مستقبل رونالدو في يونايتد بعد أن ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن اللاعب البالغ عمره 37 عاما أبلغ النادي برغبته في الرحيل حتى يتمكن من اللعب في دوري أبطال أوروبا.

وسيلعب يونايتد في الدوري الأوروبي في الموسم الجديد.

ويستهل الفريق مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد أمام برايتون آند هوف ألبيون.