تهديد بطرد طاقم تصوير فيلم “مهمة مستحيلة” بسبب إجراءات كورونا

قالت صحيفة “ذا صن” البريطانية أن منتج أفلام “المهمة: مستحيلة” وأبرز نجومها، توم كروز،هدد طاقم تصوير فيلمه الجديد في العاصمة البريطانية، لندن، وهدد بطرد كل من يتجنب اتباع الإرشادات الطبية .

وفي تسجيل صوتي نقلته “ذا صن”، يمكن سماع نجم هوليوود وهو يهدد الطاقم بالطرد في حال عدم اتباع إجراءات التباعد الاجتماعي والقوانين الأخرى التي تتيح إنتاج الأفلام رغم انتشار جائحة كوفيد-19 .

وأشار مصدر في فريق الإنتاج لرويترز إلى صحة التسجيل، بينما رفض فريق إدارة أعمال كروز التعليق على الحادثة.

وقال كروز في التسجيل: “إني أتحدث على الهاتف مع كل استوديو لعين ليلا، وشركات التأمين، والمنتجين، كلنا يتابعونا عن كثب ويقتدون بنا لصنع أفلامهم”.

وتابع توبيخه قائلا: “هل تفهمون المسؤولية التي تقع على عاتقكم؟ لأني سأحاول التفاهم مع منطقكم وإن لم تتمكنوا من التصرف بشكل عقلاني ولم أتمكن من التوصل لعقولكم فإنكم مطرودون”.

ولم تذكر الصحيفة البريطانية توقيت الحادثة، إلا أن أفراد الطاقم وصولوا لندن، في مطلع ديسمبر.

وكان الفيلم السابع لسلسلة أفلام “المهمة: مستحيلة” من أوائل الأفلام التي تم إيقاف تصويرها في مدينة البندقية الإيطالية، جراء انتشار فيروس كورونا المستجد، في فبراير.

وتابع الفريق التصوير، في سبتمبر، في عدة مواقع بإيطاليا والنرويج وبريطانيا، وتقدم كروز بطلب شخصي لرئيس الوزراء النرويجي للسماح له بالتصوير في بلاده تحت إجراءات صارمة.

ومن المتوقع صدور الفيلم في نوفمبر 2021.

وقال النجم إن أفلاما مثل “المهمة: مستحيلة” هي السبب في انتعاش القطاع، وأضاف في التسجيل “نود أن نواكب المعيار الذهبي، إنهم ينظرون إلينا في هوليوود ويواصلون عملهم بسببنا، هم يؤمنون بقدراتنا وما يمكننا فعله”.

يذكر أن سلسلة أفلام “المهمة: مستحيلة” تعد إحدى أكبر الإنتاجات السينمائية في هوليوود، إذ حصد فيلم “ميشين أمبوسيبال-فول آوت” عام 2018 أكثر من 791 مليون دولار عبر شباك التذاكر العالمية.