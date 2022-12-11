الأحد 17 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 11 ديسمبر 2022 |
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تهنئة عنصرية لزعيم سياسي فرنسي تثير غضب وسائل الإعلام!

منذ ساعتين
تشواميني وأوليفييه جيرو

تشواميني وأوليفييه جيرو

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انتقد مغردون على وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام فرنسية، التصريحات التي وصفوها بالعنصرية لرئيس التجمع الوطني الفرنسي “جوردان بارديلا” خلال تهنئته منتخب فرنسا بعد الفوز على نظيره الإنجليزي في دور ربع نهائي كأس العالم في قطر.

وبدت تهنئة بارديلا، وكأنها انحياز واضح للاعبي المنتخب الفرنسي من أصحاب البشرة البيضاء، متجاهلاً صاحب الهدف الأول بالمباراة أمام إنجلترا، “أوريلين تشواميني” لأنه ليس من أصحاب البشرة البيضاء بحسب وسائل الإعلام الفرنسية.

وكتب جوردان بارديلا عبر حسابه الرسمي على تويتر:

“شكراً أوليفييه جيرو، شكراً ديدييه ديشامب، شكراً الفريق الفرنسي. نحن في منتصف الطريق هناك. المغامرة مستمرة!”.

واتفقت ردود الأفعال في فرنسا وخارجها على التنديد وشجب تصريح بارديلا بتهنئته أصحاب البشرة البيضاء فقط في المنتخب الفرنسي واعتبرت موقفه ذلك عنصرياً تجاه لاعبي المنتخب.

وقالت وسائل إعلام فرنسية تعليقاً على منشور الزعيم المتطرف:

هدف تشواميني  كان استثنائياً بسرعة 78 كم / ساعة، لكن من الواضح أنه لم يجذب انتباه رئيس الحزب الوطني جوردان بارديلا، الذي حرص مع ذلك على تهنئة (بطريقته الخاصة) بعض لاعبي المباراة.

وأشارت أيضاً إلى أنه لم يعترف بأي شكل بالدور الرئيسي الذي لعبه اللاعب الكاميروني المولد، والمحترف في ريال مدريد بالهدف الذي سجله بالمباراة.

وجاء الهدف الشهير بعد عدة تمريرات، آخرها كان من أنطوان جريزمان إلى تشواميني، الذي استلمها ثم سددها بقوة سكنت أسفل شباك الحارس جوردان بيكفورد، في الدقيقة 17.

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