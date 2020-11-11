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“توابيت” زجاجية لضحايا كورونا

منذ 34 دقيقة
آخر تحديث: 11 - نوفمبر - 2020 12:43 مساءً
"توابيت" خاصة لضحايا كورونا

"توابيت" خاصة لضحايا كورونا

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في محاولة لتمكين عائلات ضحايا كورونا من رؤيتهم في الوداع الاخير، اعلن مدير مؤسسة دفن الموتى الحكومية الروسية “ريتوال”،أرتيوم يكيموف، إنه سيتم من الآن، تصنيع توابيت خاصة في موسكو، لدفن موتى الفيروس المستجد.

وأضاف المدير، أن هذه التوابيت، تشبه التوابيت المعتادة المغلقة، لكنها ستكون بأغطية زجاجية حتى يتمكن أقارب الموتى، من رؤية أحبائهم قبل توجههم في رحلتهم الأخيرة إلى العالم الآخر.

وتابع يكيموف القول: “مع الأخذ في الاعتبار القيود الموجودة سابقا، والتركيز على مراعاة تدابير السلامة الصحية والوبائية، بالإضافة إلى تفهمنا لحاجة المواطنين إلى وداع جنائزي تقليدي، تقدم مؤسسة ريتوال، خدمة جديدة، الدفن في نعش مغلق بغطاء زجاجي”.

وتؤكد مؤسسة “ريتوال”، أن هذه الطريقة، تسمح بتجنب احتمال احتكاك الأقارب مع جثمان المتوفي المصاب بفيروس كورونا.

وسيتوجب على الحاضرين في قاعات الوداع والمقابر في موسكو، مراعاة المسافة الاجتماعية واستخدام وسائل الوقاية الشخصية. وتقدم المؤسسة أيضا، خدمات الوداع عن بعد، بحسب “تاس”.

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