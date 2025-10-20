تواصل فعاليات موسم الرياض 2025 بهدف جذب سائحين

تتواصل فعاليات موسم الرياض 2025، الذي افتتحته السعودية بعرض بالونات زاهية الألوان وعروض أخرى في الشوارع، في إطار جهودها لجذب سائحين وتنويع موارد اقتصادها بعيدا عن النفط وفقا لرؤية 2030.

وانطلق المهرجان في 10 أكتوبر تشرين الأول بعرض بالونات عملاقة مستوحى من مجموعة ميسيز الشهيرة لهدايا العطلات. وملأ العارضون الشوارع وتجمعت حشود لمشاهدة العرض إيذانا ببدء الحدث الترفيهي السنوي الذي يستمر خمسة أشهر.

وقالت تابيثا كامبل، وهي زائرة من إنجلترا “سمعت أن حفل الافتتاح كان مذهلا، لم أتمكن من الحضور لكن الجميع يتحدثون عنه”.

وأضافت “أنا معجبة بكل ما يقدمه موسم الرياض. وبصفتي عارضة، أحب أن أرى العرض الموسيقي “ويكيد” هنا قريبا، هذا أمر رائع حقا”.

ويستمر موسم الرياض حتى مارس آذار 2026 بفاعليات تضم حفلات موسيقية وعروضا كوميدية وعوامل جذب ثقافية منتشرة في عدة أماكن بالعاصمة.

ويضم “بوليفارد وورلد”، أحد الوجهات الرئيسية في الرياض، أقساما تمثل ثقافات دول، مثل الصين وفرنسا والمكسيك واليابان والولايات المتحدة.