توتنهام يحدد موعد عودة كونتي

قال كريستيان ستيليني مساعد أنطونيو كونتي اليوم الثلاثاء إن المدرب الإيطالي يقترب من العودة للقيادة الفنية في توتنهام هوتسبير بعد غياب بسبب جراحة لكنه لن يكون مسؤولا عن الفريق في مباراته أمام شيفيلد يونايتد في الدور الخامس لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

ويتعافى كونتي من جراحة لاستئصال المرارة خضع لها الشهر الماضي لكن توتنهام أبلى بلاء حسنا في غيابه تحت قيادة ستيليني ليصعد للمركز الرابع بالدوري الإنجليزي الممتاز.

ويلعب توتنهام خارج ملعبه أمام شيفيلد يونايتد في كأس الاتحاد الإنجليزي غدا الأربعاء.

وقال ستيليني للصحفيين “في الوقت الحالي ننتظر عودة أنطونيو لكننا لم نتوقف عن سماع توجيهاته.

“أعتقد أنه سيعود هذا الأسبوع. لن يكون مسؤولا عن مباراة شيفيلد لكن طبيب الفريق سيقرر اللحظة المناسبة لعودته.

“المسألة في يد أفراد الطاقم الطبي لأنهم يستشيرون الجراح الذي أجرى العملية لكونتي ويبحثون معه يوميا الوقت المناسب لعودته وأعتقد أنه سيكون هنا هذا الأسبوع”.

وخرج توتنهام من المسابقة في المرحلة ذاتها الموسم الماضي على يد منافس من الدرجة الثانية عندما خسر 1-صفر أمام ميدلسبره وقال ستيليني إن مباراة الأربعاء لن تكون سهلة.

وأضاف “علينا التقدم والضغط للفوز بالمباراة. إنها بطولة مهمة. نتعامل بجدية مع كل البطولات ونريد نقل نفس الحماس والإصرار لمبارياتنا خارج الأرض لتكون بنفس قوة مبارياتنا على ملعبنا.

“سنختار الفريق المناسب لخوض مباراة رائعة ويمكننا الفوز أيضا من خلال إجراء بعض التغييرات. نثق تماما في جميع اللاعبين.

“في الموسم الماضي شعرنا بخيبة أمل كبيرة بعد مباراة ميدلسبره”.

وقال ستيليني إن الفريق “لا يعاني من أي إصابات جديدة” حيث من المتوقع أن يلعب توتنهام بنفس التشكيلة التي فازت 2-صفر على تشيلسي في الدوري الممتاز يوم الأحد الماضي.