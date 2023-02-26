الأحد 6 شعبان 1444 ﻫ - 26 فبراير 2023 |
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توتنهام يزيد معاناة تشيلسي ويعزز موقعه بالمربع الذهبي

منذ ساعة واحدة
توتنهام

توتنهام

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فاز توتنهام هوتسبير 2-صفر على غريمه وضيفه تشيلسي في قمة لندنية ليعزز موقعه في المركز الرابع بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الأحد.

وتقدم أوليفر سكيب بهدف لتوتنهام بتسديدة قوية في أول دقيقة من الشوط الثاني، وأضاف الهداف هاري كين الهدف الثاني من مدى قريب بعد متابعة ركلة ركنية في الدقيقة 82.

وأصبح رصيد توتنهام 45 نقطة من 25 مباراة، ويتقدم بأربع نقاط على نيوكاسل يونايتد خامس الترتيب الذي خاض 23 مباراة وسيلعب أمام مانشستر يونايتد في نهائي كأس رابطة الأندية اليوم.

واستمرت معاناة تشيلسي، رغم الإنفاق ببذخ على تدعيم صفوفه الشهر الماضي، وتجمد رصيده عند 31 نقطة من 24 مباراة ويحتل المركز العاشر بعدما بقي دون فوز للمباراة الخامسة على التوالي.

وهذه الخسارة التاسعة لتشيلسي في الدوري هذا الموسم، ما سيزيد الضغط بكل تأكيد على المدرب جراهام بوتر.

وتلقى حكيم زياش لاعب تشيلسي بطاقة حمراء في الشوط الأول بعد اشتباكات بين لاعبي الفريقين، قبل أن يكتفي الحكم ببطاقة صفراء بعد مراجعة اللقطة في شاشة حكم الفيديو المساعد.

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