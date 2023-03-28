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توتنهام يفقد خدمات مدافعه إيمرسون بسبب الإصابة

منذ ساعة واحدة
إيمرسون رويال

إيمرسون رويال

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أعلن توتنهام هوتسبير المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الثلاثاء، أن مدافع إيمرسون رويال سيخضع لجراحة في الركبة بعد إصابته خلال اللعب مع منتخب البرازيل.

وأصيب إيمرسون (24 عاما) في الوقت بدل الضائع خلال خسارة البرازيل 2-1 أمام المغرب في مباراة ودية يوم السبت.

وقال توتنهام “يمكن التأكيد أن إيمرسون رويال تعرض لإصابة في الركبة اليسرى خلال اللعب مع منتخب البرازيل مطلع الأسبوع. سيخضع لجراحة قبل أن يبدأ مرحلة التعافي مع جهازنا الطبي”.

ويبحث توتنهام عن مدرب جديد خلفا لأنطونيو كونتي، وسيلعب في أبريل نيسان مع ليفربول ومانشستر يونايتد ونيوكاسل يونايتد وسط محاولة لإنهاء الموسم في المربع الذهبي.

ويحتل توتنهام المركز الرابع في الدوري الممتاز برصيد 49 نقطة، وبفارق نقطتين عن نيوكاسل خامس الترتيب الذي خاض مباراتين أقل.

    المصدر :
  • رويترز

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