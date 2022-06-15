الأربعاء 16 ذو القعدة 1443 ﻫ - 15 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

توجّه لتغيير اسم فيروس جدري القرود... والسبب؟

منذ 37 دقيقة
تحليل جدري القرود

تحليل جدري القرود (رويترز)

A A A
طباعة المقال

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن اسم فيروس جدري القرود سيتغير، بسبب طبيعته “التمييزية”.

وجاء ذلك بعدما قالت مجموعة من العلماء إن هناك حاجة ملحّة لوجود تسمية “غير تمييزية، ولا تشكل وصمة” لفيروس جدري القرود، الذي يتفشى بشكل غامض خارج إفريقيا في الأسابيع الأخيرة، وفق ما ذكرت شبكة “سكاي نيوز”، الأربعاء.

واستعملت ورقة علمية وقّعها 29 خبيرا، الأسبوع الماضي، تسمية “hMPXV” عوضا عن التسمية المنتشرة حاليا (جدري القرود)، ودعت إلى اتخاذ قرار سريع لتبني الاسم الجديد.

وقال الخبراء إن الإشارة المستمرة إلى الفيروس بأنه من إفريقيا، ليس فقط أمر غير دقيق، بل إنه تمييز ووصمة.

وتقول منظمة الصحة العالمية إن هناك نوعين من هذا الفيروس، الأول اكتشف في غرب إفريقيا والآخر في جمهورية الكونغو الديمقراطية في وسط إفريقيا.

وبحسب الخبراء الموقعين على الورقة، فإن هناك حديثا متزايدا في الإعلام وبين كثير من العلماء يحاول ربط الفيروس المتفشي حاليا بإفريقيا أو غرب القارة أو دولة نيجيريا.

وردا على هذه الورقة، قال رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، “إن المنظمة تعمل مع شركائها والخبراء حول العالم لتغيير اسم جدري القرود”.

وأضاف أن الصحة العالمية ستعلن عن الاسم الجديد للفيروس وسلالاته والأمراض التي يتسبب بها.

    المزيد من منوعات

    مسلسل (سكويد جيم) "لعبة الحبار" الأكثر مشاهدة على شبكة نتفليكس
    نتفليكس تحضر لمسابقة واقعية مستوحاة من لعبة الحبار.. فما هي الجائزة؟
    الممثلة الأمريكية آمبر هيرد
    آمبر هيرد: فعلت وقلت أشياء فظيعة طوال علاقتي بجوني ديب
    نادين نسيب نجيم
    تعليق نادين نسيب نجيم على صورة يحدث ضجة عبر مواقع التواصل

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    حقل كاريش
    خبير يكشف المردود المالي المتوقع من حقل كاريش
    مغارة جعيتا
    بالفيديو: اكتشاف مغارة في جبل خربة قنافار شبيهة بمغارة جعيتا
    المبعوث الأميركي الخاص للطاقة الدولية آموس هوكستين
    هوكستين يرد ضاحكاً على تصريحات باسيل.. الناس يحبون الشعارات