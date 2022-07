توخيل: لوكاكو أثار ضجة نحن في غنى عنها

أعرب الألماني توماس توخيل مدرب تشيلسي الإنجليزي عن دهشته بالتصريحات الأخيرة لنجم “البلوز” البلجيكي روميلو لوكاكو، التي أبدى فيها عدم سعادته بوضعه الحالي مع الفريق اللندني.

وقال توخيل في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: “بصراحة، لم يعجبني ما قاله لوكاكو، لأنه أثار ضجة نحن في غنى عنها”.

وأضاف المدرب الألماني البالغ 48 عاما: “من السهل إخراج التصريحات من سياقها، وبالطبع لم تعجبني، إنها تسبب ضجة لا نحتاجها ولا تساعدنا”.

