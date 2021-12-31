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توخيل: لوكاكو أثار ضجة نحن في غنى عنها

31 - ديسمبر - 2021

توخيل

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أعرب الألماني توماس توخيل مدرب تشيلسي الإنجليزي عن دهشته بالتصريحات الأخيرة لنجم “البلوز” البلجيكي روميلو لوكاكو، التي أبدى فيها عدم سعادته بوضعه الحالي مع الفريق اللندني.

وقال توخيل في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: “بصراحة، لم يعجبني ما قاله لوكاكو، لأنه أثار ضجة نحن في غنى عنها”.

وأضاف المدرب الألماني البالغ 48 عاما: “من السهل إخراج التصريحات من سياقها، وبالطبع لم تعجبني، إنها تسبب ضجة لا نحتاجها ولا تساعدنا”.

وتابع قائلا: “سأتحدث مع لوكاكو بشكل شخصي، لقد تفاجأت بما قاله، لأنني لا أراه غير سعيد معنا بل على العكس”.

وختم توخيل تصريحاته في هذا الشأن بقوله: “أحتاج بعض الوقت لأفهم ماذا يحدث للوكاكو، لأن ما قاله لا يعكس حالته اليومية مع الفريق”.

وكان المهاجم البلجيكي أثار ضجة بتصريحه أنه ليس سعيدا مع تشيلسي، وأنه يحلم بالعودة إلى إنتر ميلان مستقبلا.

ومن المقرر أن يستضيف تشيلسي الوصيف (42 نقطة)، صاحب المركز الثالث ليفربول (41 نقطة) الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الـ21 من “البريميرليغ”.

ويتصدر مانشستر سيتي فرق الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 50 نقطة.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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