توزيع جوائز JOY AWARDS في الرياض وسط عروض مبهرة وحضور فنيّ حاشد

جدّدت العاصمة السعودية الرياض موعدها مع واحدة من أكبر الفعاليات الفنية والترفيهية في المنطقة على الإطلاق وهي حفل “جوائز صنّاع الترفيه – Joy Awards” بنسخته الرابعة من تقديم الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية تحت مظلة “موسم الرياض”، وشارك في التنظيم “مجموعة MBC”.

وبحضور معالي المستشار تركي بن عبد المحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، شهد الحفل تواجدًا لنخبة من نجوم الفن والسينما والدراما والرياضة والمؤثّرين من العالم العربي، إلى جانب كوكبة كبيرة من نجوم العالم، إضافةً إلى أهل الصحافة والإعلام العرب والعالميين، وعدد من الشخصيات العامة وكبار المدعوّين والضيوف.

استُهلّت الفعاليات، التي تأتي بدعم من برنامج جودة الحياة (أحد برامج رؤية السعودية 2030)، بمرور النجوم والمدعوّين على السجادة الخزامية أمام عدسات المصوّرين والجهات الإعلامية ووكالات الأنباء العربية والعالمية التي احتشدت لتغطية واحدةٍ من أكبر الفعاليات الفنية والترفيهية في المنطقة على الإطلاق، فيما بُثّت وقائع الحفل مباشرةً على قنوات MBC1 وMBC مصر وMBC5 وMBC العراق، بالإضافة إلى منصة “شاهد”.

من جانبٍ آخر، تألّق خلال الحفل كوكبة كبيرة من النجوم العالميين الذين أتوا خصيصاً إلى الرياض، وأبرزهم: السير أنتوني هوبكنز، كيفن كوستنر الذي حضر عبر تسجيل فيديو، مارك وولبيرغ، جان رينو، إيفا لونغوريا، سلمان خان، مارتن لورنس، كوينزي جونز جونيور، لانغ لانغ، آليا بهات، جورجينا رودريغز، أنتوني أندرسن، سام ووثينغتون، بول أندرسن، المنتج توني مازاراتي، المخرج زاك سنايدر، المخرج دوغ ليمان، ونجوم الرياضة بطل العالم للوزن الثقيل في الملاكمة تايسون فيوري، نجم الـ WWE سوبر ستار والممثل جون سينا، بطل الـ MMA والملاكم فرانسيس نغانو.

تخلّل فعاليات الحفل الذي قدّمه كل من وسام بريدي وكارمن بصيبص فقرات الإعلان عن أسماء الفائزين بالجوائز – نجوماً وأعمالاً- وذلك ضمن مختلف الفئات المشاركة. وإلى جانب توزيع الجوائز والتكريمات شهد الحفل عروضاً فنيةً وغنائية وترفيهية متنوعة قدّمها على المسرح نخبة من كبار فناني العالم العربي تباعاً، ابتداءً من:

أصالة، الموسيقار وعازف البيانو الصيني العالمي لانغ لانغ، شيرين، غلوريا غانيور، بيبي ريكسا، الفنانة القديرة نجاة الصغيرة، عبدالمجيد عبدالله، والختام مع عمرو دياب.

كما قدم الموسيقار العالمي كلاوديو كونسانتين مقطوعة موسيقية ضمن فيلم قصير حمل اسم “رسالة لمن رحلوا” استحضر مَن فقدهم عالم الفن والثقافة والإعلام في الوطن العربي خلال العام الماضي.

أخيراً وليس آخراً اختُتم الحفل بصعود النجوم والفنانين على المسرح والتقاط صورة تذكارية جمعتهم بمعالي المستشار تركي آل الشيخ.

الفائزون بجوائز الحفل

عن فئة الأعمال الدرامية، فاز سعد عزيز بجائزة “الممثل المفضل” عن مسلسل “سكة سفر” الموسم الثاني، فيما فازت رهف محمد بجائزة “الممثلة المفضّلة” عن مسلسل “بروحهم في البيت”. وفاز بجائزة “الوجه الجديد المفضّل” وليد قشران عن مسلسل “ستوديو 23” الجزء الثالث، فيما ذهبت جائزة “المسلسل المفضّل” لـ “كريستال”.

وعن فئة الرياضة فاز عبدالله الربيعة بجائزة “الرياضي المفضّل”، وفازت أونس جابر بجائزة “الرياضية المفضّلة”.

وعن فئة السينما، فاز كريم عبد العزيز بجائزة “الممثل المفضل” عن فيلم “بيت الروبي”؛ فيما فازت نيللي كريم بجائزة “الممثلة المفضّلة” عن فيلم “فوي فوي فوي”، وذهبت جائزة “الفيلم المفضّل” لـ “سطّار – عودة المخمّس الأسطوري”.

وعن فئة المؤثّرين، فاز المؤثر شونق بونق بجائزة “المؤثّر المفضّل”، وفازت المؤثرة بيبي العبدالمحسن بجائزة “المؤثّرة المفضّلة”.

وضمن فئة الموسيقى فاز طلال سام بجائزة “الصوت الجديد المفضّل”، وفاز عايض بجائزة “الفنان المفضّل”، وفازت أصالة بجائزة “الفنانة المفضلة” والتي قدمها لها على المسرح فنان العرب محمد عبده، فيما ذهبت جائزة “الأغنية المفضّلة” لـ “يا ليل يا العين” من غناء الشامي.

الجوائز التكريمية

قدّم معالي المستشار تركي آل الشيخ جائزة “صناع الترفيه الفخرية” لكل من: الموزع والمؤلف الموسيقي وقائد الأوركسترا المايسترو وليد فايد، ونجمة بوليوود العالمية آليا بهات، والمخرج الأميركي المبدع زاك سنايدر، والممثل الأميركي الكوميديان مارتن لورنس، وفريق عمل ونجوم مسلسل تحت الوصاية من بطولة منى زكي، والنجم القدير محمد المنصور، والنجمة اللبنانية نجوى كرم، ومدير عام قناة MBC مصر محمد عبدالمتعال، والرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة بنش مارك زكي حسنين، ومدير عام الإعلام الناشئ في مجموعة MBC فضل زهر الدين.

أما جائزة “الإنجاز مدى الحياة” فحصل عليها كل من: نجم هوليوود السير أنتوني هوبكنز، والممثلة المصرية إسعاد يونس، والممثلة السورية منى واصف، والممثل السعودي القدير علي المدفع، ونجم هوليوود الممثل والمخرج كيفن كوستنر، ونجمة الغناء القديرة من مصر الفنانة نجاة، والمؤلف والموزع الموسيقي الأميركي الشهير كوينزي جونز الذي خصّ الجمهور برسالة مصورة وتسلم الجائزة بالنيابة عنه ابنه كوينزي جونز جونيور، والفنان السعودي المغني والملحن القدير رابح صقر.

كما حصل مصمم الأزياء اللبناني العالمي إيلي صعب على جائزة صناع الترفيه الماسية، وحصل كل من الموسيقار وعازف البيانو الصيني العالمي لانغ لانغ، ونجمة بولييود العالمية آليا بهات على جائزة صناع الترفيه الفخرية، وحصلت النجمة السينمائية الهوليوودية العالمية إيفا لونغوريا على جائزة “شخصية العام”. أخيراً وليس آخراً، حصل على جائزة زعيم الفن العربي التي تقدم لمرة واحدة فقط في حفل جوائز صناع الترفيه النجم الكبير عادل إمام الذي خصّ الحضور برسالة صوتية، وتسلّم الجائزة بالنيابة عنه ابنيْه المخرج رامي والفنان محمد إمام.

جدير بالذكر أن جوائز “صنّاع الترفيه” تتميز بأنها من اختيار الجمهور الذي صوّت بنفسه للفائزين عبر تطبيق Joy Awards واختارهم من بين مجموعة من المرشّحين عن فئات السينما والموسيقى والمؤثّرين الاجتماعيين والرياضة والمسلسلات الدرامية.