توقعات بانخفاض عدد مشاهدات حفل الأوسكار بسبب كورونا

كشف موقع “أكسيوس” ، عن توقعاته بانخفاض نسبة مشاهدات حفل توزيع جوائز الأوسكار في نسخته الـ 93، بعد عام مضطرب شهدته استوديوهات السينما والمسارح بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأشار الموقع الأميركي إلى أن انخفاض عدد المشاهدات المحتمل يأتي بسبب جائحة فيروس كورونا، لكنه أكد أن ذلك لن يؤدي إلى انخفاض عوائد الإعلانات التجارية.

ويأتي انخفاض عدد المشاهدات بسبب محدودية الإنتاج الفني والسينمائي على خليفة تقليص استوديوهات الأفلام التسويق بشكل كبير هذا العام.

وسيقام حفل جوائز الأوسكار، وهي الأرفع مقاما في صناعة السينما، الأحد، في مراسم ستجرى في كل من مسرح “دولبي” بهوليوود، وللمرة الأولى، في محطة يونيون للسكك الحديدية بوسط لوس أنجلوس.

في مارس الماضي، أعلنت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة، الترشيحات النهائية لجوائز الأوسكار لهذا العام.

وبعد عام من إغلاق المسارح وقاعات السينما، كان من الطبيعي أن تقود نتفليكس كل شركات الإنتاج بخمسة وثلاثين ترشيحا بعد عام شهد تأجيل الشركات طرح عشرات الأفلام في دور العرض بسبب جائحة فيروس كورونا أو عرضها على منصات البث الرقمي.

وتصدر فيلم الدراما (مانك) من إنتاج شركة نتفليكس ترشيحات جوائز الأوسكار بعشرة ترشيحات من بينها لجائزة أفضل فيلم وأفضل مخرج وأفضل ممثل لجاري أولدمان وأفضل ممثلة مساعدة لأماندا سيفريد.

وتضمنت الترشيحات لجائزة أفضل فيلم (ذا فاذر) وهو فيلم درامي عن مرض خرف الشيخوخة، وفيلم (جوداس آند ذا بلاك ميساياه) والفيلم الناطق بالكورية (ميناري) وفيلم (نومادلاند) وفيلم (بروميسينغ يانغ وومان) وفيلم (ساوند أوف ميتال) بالإضافة إلى فيلم (ترايل أوف شيكاغو 7).