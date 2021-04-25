الخميس 27 محرم 1444 ﻫ - 25 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

توقعات بانخفاض عدد مشاهدات حفل الأوسكار بسبب كورونا

25 - أبريل - 2021
الأوسكار تضم فئات جديدة لجوائزها

حفل جوائز الأوسكار

A A A
طباعة المقال

كشف موقع “أكسيوس” ، عن توقعاته بانخفاض نسبة مشاهدات حفل توزيع جوائز الأوسكار في نسخته الـ 93، بعد عام مضطرب شهدته استوديوهات السينما والمسارح بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأشار الموقع الأميركي إلى أن انخفاض عدد المشاهدات المحتمل يأتي بسبب جائحة فيروس كورونا، لكنه أكد أن ذلك لن يؤدي إلى انخفاض عوائد الإعلانات التجارية.

ويأتي انخفاض عدد المشاهدات بسبب محدودية الإنتاج الفني والسينمائي على خليفة تقليص استوديوهات الأفلام التسويق بشكل كبير هذا العام.

وسيقام حفل جوائز الأوسكار، وهي الأرفع مقاما في صناعة السينما، الأحد، في مراسم ستجرى في كل من مسرح “دولبي” بهوليوود، وللمرة الأولى، في محطة يونيون للسكك الحديدية بوسط لوس أنجلوس.

في مارس الماضي، أعلنت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة، الترشيحات النهائية لجوائز الأوسكار لهذا العام.

وبعد عام من إغلاق المسارح وقاعات السينما، كان من الطبيعي أن تقود نتفليكس كل شركات الإنتاج بخمسة وثلاثين ترشيحا بعد عام شهد تأجيل الشركات طرح عشرات الأفلام في دور العرض بسبب جائحة فيروس كورونا أو عرضها على منصات البث الرقمي.

وتصدر فيلم الدراما (مانك) من إنتاج شركة نتفليكس ترشيحات جوائز الأوسكار بعشرة ترشيحات من بينها لجائزة أفضل فيلم وأفضل مخرج وأفضل ممثل لجاري أولدمان وأفضل ممثلة مساعدة لأماندا سيفريد.

وتضمنت الترشيحات لجائزة أفضل فيلم (ذا فاذر) وهو فيلم درامي عن مرض خرف الشيخوخة، وفيلم (جوداس آند ذا بلاك ميساياه) والفيلم الناطق بالكورية (ميناري) وفيلم (نومادلاند) وفيلم (بروميسينغ يانغ وومان) وفيلم (ساوند أوف ميتال) بالإضافة إلى فيلم (ترايل أوف شيكاغو 7).

    المزيد من منوعات

    علم نادي تشيلسي
    ما هي مفاجأة تشيلسي قبل نهاية الميركاتو؟
    دييغو مارادونا
    الأرجنتين تتسلّم قميصًا لمارادونا يعود لعام 1986
    ستيفانو دومينيكالي
    دومينيكالي متفائل إزاء عودة سباق جائزة ألمانيا الكبرى لفورمولا 1

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الشقيقتان التوأم بريانا وبريتاني دين 35 عاماً والشقيقان التوأم جوش وجيريمي ساليزر
    بالصور.. شقيقتان توأم تتزوجان من شقيقين توأم والنتيجة مدهشة
    الكوليسترول المرتفع.. علامة ترسلها الساق عند المشي تقرع جرس الإنذار
    غرق يخت قبالة ميناء كاتانزارو الإيطالي
    لحظات مثيرة.. فيديو لـ "يخت" فاخر ابتلعه البحر قبالة ميناء كاتانزارو الإيطالي