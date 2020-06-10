توقف عدد من مصانع هوندا عن العمل بسبب هجوم إلكتروني

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أعلنت مجموعة هوندا اليابانية لصناعة السيارات لوكالة “فرانس برس” الأربعاء أن مصانعها في الهند والبرازيل متوقفة عن العمل بسبب هجوم الكتروني جديد أثر في شبكتها العالمية للإنتاج.

وذكرت وسائل إعلام يابانية أن 11 من مصانع المجموعة تأثرت بهذا الهجوم الذي وقع مطلع الأسبوع الجاري، بينها خمسة مواقع في الولايات المتحدة.

لكن ناطقة باسم “هوندا” قالت لـ “فرانس برس” إن كل مصانع المجموعة في الولايات المتحدة وكذلك في تركيا تمكنت من استئناف عملها. واوضحت أن التأثير المالي لهذا التوقف سيكون محدودا على الأرجح.

وعلى غرار الشركات الأخرى لإنتاج السيارات، تضررت هوندا بشدة من وباء “كوفيد-19” الذي أجبرها على وقف جزء كبير من إنتاجها في العالم في الأشهر الأخيرة.

وواجهت المجموعة تراجعاً نسبته أكثر من 25 في المئة في أرباحها الصافية للسنة المالية 2019-2020 التي انتهت في 31 آذار بينما انخفضت مبيعاتها العالمية بنسبة 6 في المئة.

ولم تقدم هوندا حتى الآن تقديراتها للسنة المالية 2020-2021 لعجزها عن تقييم الوضع مع انتشار الوباء. وقد اكتفت بالاعتراف بأن الوضع “قاس جدا” لعملياتها.