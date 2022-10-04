توماس توخيل يرفض عرضًا من نادٍ ألماني

أفاد تقرير صحفي إنكليزي بأن الألماني “توماس توخيل”، مدرب تشيلسي السابق، رفض عرضًا لتولي تدريب باير ليفركوزن.

وأقيل توخيل من تدريب تشيلسي في أيلول الماضي، بسبب تراجع نتائج الفريق، وتولى غراهام بوتر، مدرب برايتون، المسؤولية بدلًا منه.

ووفق صحيفة “صن” البريطانية، فإنّ ليفركوزن لم يُقِل مدربه “جيراردو سيوان” حتى الآن، لكنّه يواجه شبح الرحيل، بسبب تراجع الفريق في ترتيب البوندسليجا.

وأشارت الصحيفة إلى أن النادي الألماني اشترط على المدرب الفوز في المباراتين المقبلتين أمام بورتو بدوري الأبطال وشالكه بالدوري الألماني، من أجل تجديد الثقة فيه.

كما أوضحت أن سبب رفض توخيل لتدريب ليفركوزن غير معروف، ما إذا كان موقف النادي المحفوف بالمخاطر، أو رغبته في نيل قسط من الراحة، أو عدم اهتمامه بقيادة الفريق الألماني.