توم كروز: لم أحصل على يوم راحة واحد في حياتي

كشفت صحيفة “النيويورك بوست” الأميركية أن النجم العالمي توم كروز مدمن على العمل، وفخور بذلك.

وأوضح النجم بعدما سُئل عما يفعله في يوم عطلته، أنه لم يحصل على يوم راحة في حياته، التي قضاها في مواقع تصوير الأفلام، وأنه يفضل حياته بهذا الشكل.

وتابع كروز عن نمط حياته اليومي: “أنا اعتبر أن اليوم الذي لا أصور فيه هو يوم راحة، حتى لو كنت أجري مقابلات صحافية طوال اليوم”.

وأضاف: “أنا أسترخي الآن، لكنني لا أحظى بأيام راحة بالمعنى المعروف، الحقيقة أنا محظوظ لأنني أقضي حياتي في تصوير الأفلام والسفر حول أنحاء العالم، وهو شيء طالما حلمت به، لذلك لا أعتبر نفسي أعمل، هذا هو حلمي الذي أحققه”.

ويشار إلى أن كروز يحتفل بعودته للمشاركة في مهرجان كان بفيلم Top Gun Maverick “توب غان: مافريك”، بعد غياب 30 عاماً عن المهرجان، ويجري يومياً الكثير من المؤتمرات الصحافية للترويج لفيلمه الجديد.

وفي سياق آخر، انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لكروز برفقة مقدم البرامج البريطاني جيمس كوردن على متن طائرةٍ عمرها 75 عاماً.

وفي التفاصيل، ظهر كروز مع كوردن في برنامج (The Late Late Show)، ليصطحبه إلى مدرسة تدريب Top Gun الشهيرة.

وعرض كروز الطائرة القديمة أمام كوردن، ثم قال له: “سأحلّق بك على متنها”، فشكك كوردن في كلامه قائلاً: “لكنك لست طياراً، أنت مجرد ممثل”.

ولم يتورع كروز عن إظهار حيله وحركاته البهلوانية بمجرد تحليقهما في السماء، ليبدأ كوردن في الصراخ قائلاً: “يا إلهي، اخرس! يا إلهي، يا لك من وغد!”.

وفي مشهد ظريف، قال كوردن: “توم، لديّ فكرة، ما رأيك لو حلَّقنا في خطٍّ مستقيم لبعض الوقت؟ أو ربما يمكننا العودة إلى الأرض”.

فأجابه كروز قائلاً: “سنطير في خطٍّ مستقيم، استرخِ وهوّن عليك قليلاً”، ثم حلّق بالطائرة مقلوبةً رأساً على عقب”.