توم كروز و “ناسا”: البدء بتصوير أول فيلم في الفضاء الخارجي

وكتب جيم بريدنستين عبر حسابه الرسمي على منصة تويتر: “ناسا متحمسة للعمل مع (توم كروز) لتصوير فيلم على متن محطة الفضاء الدولية، ونحن بحاجة لوسائل إعلام شعبية لإلهام جيل جديد من المهندسين والعلماء؛ لجعل خطط ناسا الطموحة حقيقة”.

كما أكد المتحدث باسم وكالة ناسا أن كروز سينطلق إلى الفضاء وسيبقى على متن محطة الفضاء الدولية، لكنه رفض تقديم المزيد من المعلومات قائلًا سنقول المزيد عن المشروع في الوقت المناسب، وأي شيء آخر سيكون سابقًا لأوانه.

وتعد محطة الفضاء الدولية عبارة عن مشروع مشترك بمليارات الدولارات بين خمس وكالات فضائية مشاركة هي (NASA) الأمريكية و (Roscosmos) الروسية و (JAXA) اليابانية و (ESA) الأوروبية و (CSA) الكندية، وتعيش أطقم رواد الفضاء الدورية على متن المحطة باستمرار منذ عام 2000.

وتم الإبلاغ عن أخبار التعاون المحتمل بين كروز وناسا لأول مرة بواسطة الموقع الإخباري (Deadline)، الذي قال: إن كروز كان يعمل مع شركة الفضاء (سبيس إكس) SpaceX لتصوير الفيلم، وذلك بالرغم من أن وكالة ناسا وشركة سبيس إكس لم تؤكدا هذه التكهنات حينها.

يُذكر أن الأفلام المصورة من الفضاء تكاد تكون معدومة، بحيث يوجد الفيلم الوثائقي لعام 2002 المسمى (Space Station 3D)، إلى جانب فيلم الخيال العلمي لعام 2012 المسمى (Apogee of Fear)، وهو فيلم جرى تصويره في الفضاء بواسطة رائد الأعمال وسائح الفضاء (ريتشارد غاريوت) Richard Garriott.

NASA is excited to work with @TomCruise on a film aboard the @Space_Station! We need popular media to inspire a new generation of engineers and scientists to make @NASA’s ambitious plans a reality. pic.twitter.com/CaPwfXtfUv

— Jim Bridenstine (@JimBridenstine) May 5, 2020