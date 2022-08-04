توم كروز يقاطع زوجين ويعتذر.. ما السبب؟

قاطع نجم “توب غان: مافريك” توم كروز، الزوجين سارة وجيسون هيغارث في المملكة المتحدة حين كانا يستمتعان بجولة في منطقة ليك ديستريكت مع كلبهما إدوارد، وذلك أثناء استعراضه إحدى مهاراته الجريئة، حيث شوهد وهو يطير بالمظلات في منطقة البحيرة.

بدأت القصة بينما كان الممثل الستيني يصوّر مشهداً من مشاهد فيلمه “المهمة المستحيلة 8″، ليتفاجأ بتلك العائلة، وهي تسير في المنطقة، ويهبط بمظلته بجانبهما، معتذراً إليهما على الإزعاج، حيث قال: “آسف على إزعاج مسيرتكما الهادئة بكل هذه الضوضاء”.

وتساءلت سارة، التي فوجئت بنجمها المفضل حينها، عما إذا كان الممثل سيقفز بالفعل من الجرف العالي، وأنه يصور مشهداً بكل تلك الجرأة، في حين أن إجابة توم كروز كانت: “أراكم لاحقاً يا أعزائي”.

وتُظهر اللقطات المذهلة التي تم نشرها، الممثل الأميركي وهو يرتدي ملابسه السوداء المميزة وحذاءه وقفازاته، وينزلق بسلاسة من اليسار إلى اليمين نحوهما.

ويبدو أن سارة وجيسون لم يكونا الزوجين الوحيدين اللذين صادفا النجم الأميركي، إذ ذكرت تقارير أخرى مقابلة توم كروز زوجين آخرين، هما: شارلوت وبيرتون-ديلف، اللذان نشرا مقطعاً مصوراً لتلك المصادفة.

وأظهر المقطع، الذي انتشر على نطاقٍ واسع، كيف فوجئ الزوجان بوجود الممثل بالقرب منهما.

وعلقت شارلوت حينها على المقطع، بالقول: “كان من الغريب أن أقف هناك أشاهد هذا النجم السينمائي الذي شاهدته عندما كنت أصغر سنًا في (Top Gun) لقد تابعته عندما كنت أصغر سناً، ومازلت من المعجبين به”، قبل أن تضيف أن طائرة هليكوبتر كانت تحلق فوق البحيرة، وكان طاقم تصوير كبير موجوداً في الميدان.

وعما قام النجم الأميركي بفعله حينما رآهما، قالت شارلوت: إن النجم كان يلوح لهم بمجرد أن هبط بالمظلة، والتي تقول إنه كرر القفز بها ثلاث مرات.

يُذكر أن “المهمة المستحيلة 8” هو فيلم أكشن أميركي قادم، من تأليف وإخراج كريستوفر ماك كويري، وبطولة: توم كروز، هنري تشيرني، سايمون بيج، ريبيكا فيرغسون، فانيسا كيربي، هايلي أتويل، شيا ويجهام وبوم كليمنتيف، ومن المقرر عرض الفيلم في 28 يونيو 2024.