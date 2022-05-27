توم هانكس يثير قلق الجمهور بعد إطلالته في مهرجان كان

حضر الممثل العالمي توم هانكس عرض فيلمه الجديد “Elvis” الذي يتناول قصة حياة إلفيس بريسلي، في الدورة الـ 75 من مهرجان كان السينمائي، برفقة كامل فريق العمل على السجادة الحمراء.

وعلى الرغم من أهمية حضور الجميع عرض الفيلم، إلا أن نحافة الممثل الأمريكي توم هانكس البالغ من العمر 65 عاماً جذبت الأنظار وتحولت إلى حديث الساعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعبر رواد الانترنت عن قلقهم بسبب فقدان توم هانكس المفاجئ والكبير لوزنه، وتساءلوا عما إذا كانت الأسباب صحية، أو بسبب دور جديد لتوم هانكس في السينما، خاصة أنه معروف باهتمامه بتغيير شكله ووزنه مع الشخصيات المختلفة التي يقدمها في أفلامه.

وقد حضر عرض فيلم Elvis، الذي هو خارج المنافسة الرسمية في مهرجان كان السينمائي بدورته الـ 75 عدد كبير من نجوم العالم مثل شاكيرا وشارون ستون وجورجينا رودريغز وغيرهم.

يشار إلى أن توم هانكس يؤدي دور الكولونيل باركر في فيلم “Elvis”، وهو مدير إلفيس بريسلي المتغطرس، ويعرض الفيلم السيرة الذاتية حول أسطورة الموسيقى الأمريكية إلفيس بريسلي، فيما يجسد دور الراحل إلفيس في الفيلم الممثل أوستن بتلر، أما دور والدته فقدمته النجمة ماجي جيلنهال.

ويتتبع فيلم Elvis، الذي هو من إخراج Baz Luhrmann، حياة وعمل إلفيس بريسلي، الذي توفي عام 1977، من منظور علاقته المعقدة مع مديره الغامض.

يذكر أن النجم توم هانكس يشارك حالياً في فيلم جديد بعنوان “Here” مع المخرج روبرت زيميكيس، الذي شارك في كتابة السيناريو مع إريك روث.

والفيلم مقتبس من رواية بنفس الاسم صدرت عام 2014 من تأليف ريتشارد ماكجواير، وتدور أحداث القصة من الماضي إلى المستقبل، فيما تتمحور الأحداث حول زاوية من الغرفة والعديد من الأشخاص الذين سكنوها على مر السنين.