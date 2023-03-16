تيافو يضرب موعدا مع ميدفيديف في قبل نهائي إنديان ويلز

فاز الأمريكي فرنسيس تيافو على البريطاني كاميرون نوري 6-4 و6-4 في بطولة إنديان ويلز للتنس ليتأهل لأول مرة لقبل نهائي إحدى البطولات ذات الألف نقطة، الأربعاء، ويضرب موعدا مع دانييل ميدفيديف بعد فوز اللاعب الروسي على الإسباني أليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا 6-3 و7-5.

وبعدما توقفت المباراة في بدايتها بسبب الأمطار، نجح تيافو في كسر إرسال منافسه بضربة أمامية عكسية ليتقدم 4-3 قبل أن يدفع اللاعب الأمريكي، الذي حظى بمساندة جماهيرية كبيرة، نوري لارتكاب خطأ في نقطة الفوز بالمجموعة الأولى بتقدمه على الشبكة ليحسم المجموعة لصالحه.

وتمكن تيافو المصنف 14 من كسر إرسال منافسه مرتين في المجموعة الثانية قبل أن يخسر شوط إرساله بعدما ارتكب خطأ مزدوجا، لكنه نجح في حسم المباراة في شوط إرساله التالي.

وأطلق تيافو إرسالا ساحقا صاروخيا بسرعة 139 ميلا في الساعة (224 كيلومترا في الساعة) ليحصل على فرصة لحسم المباراة قبل أن يلعب نوري ضربة أمامية خارج الملعب ليمنح الفوز لتيافو.

وهذه أول خسارة لنوري بعد ثمانية انتصارات متتالية والرابعة هذا الموسم مقابل 21 فوزا للاعب البريطاني الذي فاز ببطولة ريو الشهر الماضي ولقب إنديان ويلز 2021.

وقال تيافو “أشعر حقا أنني عندما أكون حاضرا ذهنيا فأنا أحد أفضل اللاعبين في العالم. لا يتعلق الأمر اليوم بالوصول إلى قبل النهائي فحسب، بل أنا سعيد بالتغلب على لاعب كهذا، يقدم هذا المستوى الكبير”.

وأضاف اللاعب الأمريكي “سعيد بالفوز عليه في مجموعتين متتاليتين بصورة مريحة نسبيا. في النهاية، زادت الصعوبة بعض الشيء، لكنها كانت مباراة من طرف واحد إلى حد كبير وأنا سعيد بأدائي”.

وتأهل تيافو، الذي لم يخسر أي مجموعة في إنديان ويلز، إلى قبل نهائي أمريكا المفتوحة العام الماضي لكنه خسر أمام الإسباني كارلوس ألكاراز الذي فاز باللقب فيما بعد.

وسيخوض تيافو مواجهة صعبة في قبل النهائي عندما يلتقي مع الروسي المتألق ميدفيديف، الذي مدد سلسلة انتصاراته إلى 18 مباراة متتالية بفوزه على الإسباني أليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا.

وتقدم ميدفيديف 3-صفر في المجموعة الأولى وأطلق ضربة إرسال ساحقة ليحسم المجموعة الأولى بينما حاول دافيدوفيتش فوكينا الصمود لكن دون جدوى.

وفي المجموعة الثانية الأكثر تنافسية احتاج ميدفيديف، الذي تعرض لإصابة في كاحله خلال المباراة الماضية، إلى مساعدة لربط إبهامه الملطخ بالدماء لكن الضمادة لم تمنعه من إطلاق الضربات.

وساهم دفاعه السريع في كسر إرسال دافيدوفيتش فوكينا ليتقدم 6-5 وأطلق إرسالا غير قابل للرد في نقطة الفوز بالمباراة في الشوط التالي ليحافظ على آماله في الفوز بلقبه الرابع على التوالي.

ويملك ميدفيديف سجلا رائعا أمام منافسه الأمريكي تيافو، المتأهل لقبل نهائي أمريكا المفتوحة، بأربعة انتصارات دون أي هزيمة، لكنهما لم يلعبا سويا منذ بطولة ميامي المفتوحة 2021.

وقال ميدفيديف عن تيافو “إنه يلعب بشكل رائع. فرنسيس لاعب قوي ويمكنه الفوز على أي لاعب إذا كان في حالته. أنا متأكد أنه يمكنه الفوز على نوفاك (ديوكوفيتش) ورافائيل (نادال). إنه بالفعل فاز على رافا في أمريكا المفتوحة.

“احتاج لتقديم أفضل ما لدي للإبقاء على سجل مواجهاتي أمامه كما هو دون أي انتصار له. هذا لن يكون سهلا أبدا، لكن علي فقط تقديم أفضل أداء ومحاولة الفوز على مثل هذا المنافس الرائع”.