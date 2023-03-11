تيتيباس يخرج من الدور الثاني لبطولة إنديان ويلز

انتهت آمال ستيفانوس تيتيباس في انتزاع صدارة التصنيف العالمي للرجال عبر فوزه بلقب بطولة إنديان ويلز للتنس بخسارته 7-6 و4-6 و7-6 (5) في الدور الثاني أمام الأسترالي جوردان طومسون الليلة الماضية.

وقال تيتيباس المصنف الثاني للصحفيين يوم الأربعاء الماضي إنه لا يتوقع أن تستمر مسيرته في البطولة طويلا بسبب إصابة في كتفه ، ولم يكن واضحا مدى قدرته على الاستمرار بعد خسارته دون أي نقطة في الشوط الفاصل من المجموعة الأولى.

لكن اللاعب اليوناني قاتل مرة أخرى في المجموعة الثانية وتلقى تشجيع الجماهير قبل الشوط الفاصل في المجموعة الثالثة.

لكن اللعب الشرس في الشوط الفاصل، بما في ذلك ضربة أمامية في نقطة الفوز بالمباراة التي أخطأت الخط بفارق ضئيل، كان بمثابة تراجع للاعب اليوناني.

وأطلق طومسون كرة عالية في الهواء احتفالا بعد أن حقق فوزه الأول على تيتيباس في ثلاث لقاءات بينهما والثاني على واحد بين العشرة الأوائل في التصنيف العالمي.

وقال طومسون للصحفيين “نقطة مباراة صعبة. الكرة خرجت للتو وكان من دواعي ارتياحنا أنها خرجت. لقد كان شعورا رائعا. كان بإمكانك رؤيتها على وجهي في نهاية المباراة”.

تأهل نوري

في وقت سابق تغلب البريطاني كاميرون نوري على التايواني تونج-لين وو 6-2 و6-4.

وكسر نوري، بطل 2021، إرسال وو أربع مرات في طريقه للفوز وسيواجه في الدور المقبل الإيطالي ماتيو بيريتيني أو الياباني تارو دانييل.

وقال نوري “لدي الكثير من الذكريات الجيدة في إنديان ويلز. من الجيد بلوغ الدور الثالث”.

وبدأ المصنف العاشر بشكل رائع هذا العام بعد أن تغلب على المصنف الثاني عالميا كارلوس ألكاراز في نهائي بطولة ريو المفتوحة الشهر الماضي ليحصد لقبه الخامس في منافسات الفردي.

ويأتي فوز نوري بعد يوم واحد من وصول البريطانيين غير المصنفين آندي موراي وإيما رادوكانو للدور الثاني من البطولة المقامة في صحراء جنوب كاليفورنيا.

وكانت الضربات الأمامية القوية للنرويجي كاسبر رود سبيلا لفوزه على الأرجنتيني دييجو شوارتزمان، حيث تقدم المصنف الثالث 6-2 و6-3 على لاعب تسبب له في مشاكل بالماضي.

وقال رود، الذي حقق الآن أربعة انتصارات مقابل خمس هزائم ضد اللاعب الأرجنتيني، “كل شيء سار في طريقي. في وقت مبكر، كانت هناك بعض الضربات على الخط وضربات أخرى ارتطمت بالشبكة وسقطت لصالحي، لذلك شعرت نوعا ما أنه ربما يكون اليوم يومي”.

انتصار سبالينكا

في منافسات السيدات، احتاجت المصنفة الثانية أرينا سبالينكا إلى ما يزيد قليلا عن ساعة لتتغلب على الروسية يفجينيا رودينا 6-2 و6-صفر لتحسن بطلة أستراليا المفتوحة سجلها إلى 14 انتصارا مقابل هزيمة واحدة هذا العام.

وأبلغت سبالينكا الصحفيين “سعيدة بالفوز بهذه المباراة بمجموعتين دون معاناة كبيرة”.

وستواجه لاعبة روسيا البيضاء في الدور المقبل الأوكرانية ليسيا تسورنكو. ويلعب لاعبو روسيا البيضاء وروسيا مرة أخرى تحت أعلام محايدة في البطولة بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقالت سبالينكا “ستكون مباراة ممتعة. إنها لاعبة رائعة وستكون معركة كبيرة”.

وتغلبت السويسرية جيل تايشمان على شريكتها في الزوجي ومواطنتها بليندا بنتشيتش 3-6 و6-3 و6-3 في عيد ميلاد بطلة أولمبياد طوكيو السادس والعشرين لتصل تايشمان للدور الثالث للمرة الأولى.

وفي مباريات أخرى، تغلبت الأوكرانية تسورنكو على الكرواتية دونا فيكيتش 2-6 و6-2 و6-2، وفازت اللاتفية إيلينا أوستابنكو على الياكسندرا ساسنوفيتش لاعبة روسيا البيضاء 7-5 و3-6 و6-2 وتغلبت التشيكية باربورا كريتشيكوفا على الأوكرانية ديانا ياستريمسكا 6-1 و6-2.