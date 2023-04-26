تيتيباس يسعى للبناء على أدائه الرائع في بطولة برشلونة للتنس

قال ستيفانوس تيتيباس المصنف الخامس عالميا إن وصوله إلى نهائي بطولة برشلونة للتنس جعله يستعيد شعور المنافسة على أعلى المستويات ومنحه المزيد من الثقة قبل انطلاق بطولة مدريد المفتوحة هذا الأسبوع.

وبعد أن فقد فرصة الفوز بأول ألقابه في البطولات الأربع الكبرى في يناير\كانون الثاني الماضي بالهزيمة أمام نوفاك ديوكوفيتش في نهائي أستراليا المفتوحة، خرج تيتيباس مبكرا في روتردام وإنديان ويلز قبل أن يصل إلى الدور الرابع في ميامي ودور الثمانية في مونت كارلو.

لكن اللاعب البالغ من العمر 24 عاما تألق في برشلونة حيث خسر أمام المصنف الثاني عالميا كارلوس ألكاراز الأحد الماضي ليصبح في حالة معنوية جيدة قبل بطولة رولان جاروس.

وقال تيتيباس إنه خاض الكثير من المباريات على الملاعب الرملية معتبرا نفسه من “المرشحين” للفوز في مدريد.

وقال “مسيرتي الجيدة في برشلونة جعلتني أشعر بالسعادة لأنني لم أصل إلى أدوار نهائية في أي بطولة منذ أستراليا المفتوحة.

“الآن لدي لمحة أولية عما يعنيه أن تكون قويا مرة أخرى. تبدو الأشياء مشرقة جدا”.

ويمكن أن يواجه تيتيباس منافسه ألكاراز حامل اللقب في نهائي مدريد وقال اللاعب اليوناني إنه من الصعب مضاهاة تركيز المصنف الثاني على العالم وتفانيه في هذه الرياضة.

وأضاف “من أجل الوصول للنهائي يجب أن أقضي ساعات في التدريب وكذلك ساعات في صالة الألعاب الرياضية وساعات في غرفتي لتحليل أدائي السابق ومحاولة التحسن”.

وبينما سيكون ألكاراز المرشح الأوفر حظا للفوز بلقب بطولة مدريد بعدما حقق لقب بطولة برشلونة، قال تيتيباس إن ارتفاع العاصمة الإسبانية عن سطح البحر سيمنحه “أفضلية طفيفة”.

وأضاف “تأقلمت على اللعب في هذا الارتفاع. إنه شيء قمت به بشكل جيد في السنوات القليلة الماضية. أحب اللعب على ارتفاعات. يناسب طريقة لعبي جيدا”.