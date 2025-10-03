الجمعة 11 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 3 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

تيلور سويفت تطلق ألبومها الجديد "حياة فتاة استعراض" بحملة ترويج عالمية

منذ ساعتين
تيلور سويفت

تيلور سويفت

A A A
طباعة المقال

يصدر أحدث ألبومات مطربة البوب الأمريكية تيلور سويفت “لايف أوف إيه شو جيرل” (حياة فتاة استعراض) الجمعة مع حملة ترويجية قوية تتضمن مبيعات في منتصف الليل في متاجر تارجت وحفلة إطلاق في دور السينما حول العالم.

ويأتي هذا الإصدار بعد ألبوم “ذا تورتشارد بوتس ديبارتمنت” (قسم الشعراء المعذبين)، وهو الألبوم الحادي عشر لسويفت، وفقا لشركة لومينيت المتخصصة في رصد مبيعات الموسيقى. وتصدر هذا الألبوم قائمة بيلبورد 200 للألبومات الغنائية، وحقق مبيعات بلغت ثمانية ملايين نسخة في الولايات المتحدة وحدها.

وقالت تاتيانا سيريسانو نائبة رئيس استراتيجية الموسيقى في شركة ميديا للأبحاث “تتبوأ (تيلور) موقعا نادرا للغاية في المشهد الموسيقي المفكك اليوم، فهي نجمة نشطة ذات قاعدة جماهيرية ضخمة ومخلصة”.

وأضافت أن هؤلاء المتابعين المتحمسين، الذين يعرفون أنفسهم بأنهم “سويفتيس”، يساعدون تيلور على اختراق المشهد الموسيقي المفكك والارتقاء إلى قمة قوائم الأغاني.

وتابعت سيريسانو “قليلون هم الذين يستطيعون جذب هذا العدد الهائل من الناس الذين يستمعون إلى نفس الشيء في وقت واحد. لذا، سأتفاجأ كثيرا إذا لم يصل الألبوم الجديد إلى مستوى نجاحها المعتاد”.

وبرزت سويفت كقوة ثقافية واقتصادية. وذكرت مجلة بولستار، المعنية بقطاع الحفلات الموسيقية، أن جولتها الغنائية “إراس تور” التي جابت العالم حققت أعلى أرباح على الإطلاق، إذ تجاوزت مبيعات التذاكر ملياري دولار بحلول نهاية الجولة في ديسمبر كانون الأول 2024. ولا يشمل هذا الرقم انتعاش إيجارات الفنادق وإيجارات منصة حجز أماكن الإقامة (إير بي.إن.بي) ومبيعات المطاعم والسلع المرتبطة بالجولة.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من منوعات

الملياردير الأمريكي إيلون ماسك
إيلون ماسك يدخل التاريخ.. أول شخص بثروة نصف تريليون دولار
ثروة ايلون ماسك
ماسك يصبح أول شخص في العالم يبلغ صافي ثروته 500 مليار دولار
نقوش قديمة على صخور بالصحراء العربية
نقوش قديمة على صخور بالصحراء العربية تحدد مواقع مصادر المياه قبل آلاف السنين

الأكثر قراءة

أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني يتحدث بعد اجتماعه مع رئيس مجلس النواب نبيه بري في بيروت، لبنان، 13 أغسطس 2025. رويترز
لاريجاني.. قرار الحرب والسلم في لبنان بيد إيران!
الشيخ نعيم قاسم
هجوم إسرائيلي لاذع على نعيم قاسم!
السراي الحكومي
أقساط المدارس على طاولة مجلس النواب