تيلور سويفت تطلق ألبومها الجديد "حياة فتاة استعراض" بحملة ترويج عالمية

يصدر أحدث ألبومات مطربة البوب الأمريكية تيلور سويفت “لايف أوف إيه شو جيرل” (حياة فتاة استعراض) الجمعة مع حملة ترويجية قوية تتضمن مبيعات في منتصف الليل في متاجر تارجت وحفلة إطلاق في دور السينما حول العالم.

ويأتي هذا الإصدار بعد ألبوم “ذا تورتشارد بوتس ديبارتمنت” (قسم الشعراء المعذبين)، وهو الألبوم الحادي عشر لسويفت، وفقا لشركة لومينيت المتخصصة في رصد مبيعات الموسيقى. وتصدر هذا الألبوم قائمة بيلبورد 200 للألبومات الغنائية، وحقق مبيعات بلغت ثمانية ملايين نسخة في الولايات المتحدة وحدها.

وقالت تاتيانا سيريسانو نائبة رئيس استراتيجية الموسيقى في شركة ميديا للأبحاث “تتبوأ (تيلور) موقعا نادرا للغاية في المشهد الموسيقي المفكك اليوم، فهي نجمة نشطة ذات قاعدة جماهيرية ضخمة ومخلصة”.

وأضافت أن هؤلاء المتابعين المتحمسين، الذين يعرفون أنفسهم بأنهم “سويفتيس”، يساعدون تيلور على اختراق المشهد الموسيقي المفكك والارتقاء إلى قمة قوائم الأغاني.

وتابعت سيريسانو “قليلون هم الذين يستطيعون جذب هذا العدد الهائل من الناس الذين يستمعون إلى نفس الشيء في وقت واحد. لذا، سأتفاجأ كثيرا إذا لم يصل الألبوم الجديد إلى مستوى نجاحها المعتاد”.

وبرزت سويفت كقوة ثقافية واقتصادية. وذكرت مجلة بولستار، المعنية بقطاع الحفلات الموسيقية، أن جولتها الغنائية “إراس تور” التي جابت العالم حققت أعلى أرباح على الإطلاق، إذ تجاوزت مبيعات التذاكر ملياري دولار بحلول نهاية الجولة في ديسمبر كانون الأول 2024. ولا يشمل هذا الرقم انتعاش إيجارات الفنادق وإيجارات منصة حجز أماكن الإقامة (إير بي.إن.بي) ومبيعات المطاعم والسلع المرتبطة بالجولة.