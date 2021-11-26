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تيم حسن يعتذر من الجمهور

منذ 16 ساعة
تيم حسن

تيم حسن

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توجه الممثل السوري تيم حسن إلى جمهور مسلسل “الهيبة – جبل” ‏بالاعتذار أمس، بعد أن تم تأجيل عرض الحلقة الأخيرة، وذلك عبر ‏‏صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي‎

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وعلق تيم قائلاً: “جمهور الهيبة العظيم في كل مكان، ‏نعتذر أسرة ‏المسلسل وأنا‏ عن عدم بث الحلقة الأخيرة من‎ ‎الهيبة جبل ‏‎اليوم ‏في ‏توقيتها، ‏العمليات الفنية والتقنية عليها شغالة من أيام وهي مستمرة للآن ‏وبمجرد انتهائها رح تكون وبأقرب وقت على‎ ‎إن شاء الله، ‏‏شكرا لكل حدا ‏فيكن ومعلشي الصبر حلو‎‏”.‏

إلا أن ما لم يكن في الحسبان، هو تسريب الحلقة الأخيرة من المسلسل، ‏حيث أن معظم الناس توقعوا موت جبل مع نهاية أحداث ‏المسلسل، إلا أن ‏هذا الأمر لن يحدث، بل سيتمكن جبل من القضاء على “داعش” بعد ‏وضعه خطة محكمة تجعل “أبو الوليد” يقع في ‏قبضته، ليعود بعده ‏ويواجه ما تبقى منهم في المنطقة في اشتباكات تحدث على منطقة ‏‏”السد”، ليعمد بعدها تيم، إلى قطع يد الممثل ‏السوري عبد المنعم عمايري ‏بعد محاولته تفجير “السد”، مستخدماً أداة حادة “فأس‎‏”.‏

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