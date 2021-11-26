تيم حسن يعتذر من الجمهور

توجه الممثل السوري تيم حسن إلى جمهور مسلسل “الهيبة – جبل” بالاعتذار أمس، بعد أن تم تأجيل عرض الحلقة الأخيرة، وذلك عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي
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وعلق تيم قائلاً: “جمهور الهيبة العظيم في كل مكان، نعتذر أسرة المسلسل وأنا عن عدم بث الحلقة الأخيرة من الهيبة جبل اليوم في توقيتها، العمليات الفنية والتقنية عليها شغالة من أيام وهي مستمرة للآن وبمجرد انتهائها رح تكون وبأقرب وقت على إن شاء الله، شكرا لكل حدا فيكن ومعلشي الصبر حلو”.
إلا أن ما لم يكن في الحسبان، هو تسريب الحلقة الأخيرة من المسلسل، حيث أن معظم الناس توقعوا موت جبل مع نهاية أحداث المسلسل، إلا أن هذا الأمر لن يحدث، بل سيتمكن جبل من القضاء على “داعش” بعد وضعه خطة محكمة تجعل “أبو الوليد” يقع في قبضته، ليعود بعده ويواجه ما تبقى منهم في المنطقة في اشتباكات تحدث على منطقة ”السد”، ليعمد بعدها تيم، إلى قطع يد الممثل السوري عبد المنعم عمايري بعد محاولته تفجير “السد”، مستخدماً أداة حادة “فأس”.