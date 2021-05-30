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تيم حسن يكشف تطورات جديدة بشأن مسلسل الهيبة الجزء الخامس

30 - مايو - 2021
تيم الحسن بطل مسلسل الهيبة

تيم الحسن بطل مسلسل الهيبة

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كشف الفنان تيم حسن، تطورات جديدة حول موعد عرض مسلسل الهيبة الجزء الخامس 2021، حيث من المتوقع عرض الجزء الأخير من مسلسل الإثارة والتشويق هذا العام.

ونشر تيم حسن على صفحته بموقع أنستغرام، صورة علق عليها حول موعد عرض مسلسل الهيبة 2021: “نتابع تصوير الهيبة جبل يوميا.. إن شاء الله يعجبكم”.

ويتوقع أن يكون موعد عرض مسلسل الهيبة الجزء الخامس 2021 هذه السنة، حيث سيكون الجزء الأخير من سلسلة الهيبة.

وكشف النجم السوري عبد المنعم عمايري، مشاركته في تصوير مسلسل الهيبة الموسم الخامس 2021.

ويعد مسلسل الهيبة من إخراج سامر البرقاوي وإنتاج مجموعة الصباح للمنتج صادق الصباح.

https://www.instagram.com/p/CPgEDFJD4Ia/?utm_source=ig_web_copy_link

 

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