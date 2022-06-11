ثالث تعادل لإنجلترا في دوري الأمم الأوروبية

بقيت إنجلترا دون فوز في أول ثلاث جولات من دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم بالتعادل دون أهداف على أرضها مع إيطاليا أمام مدرجات شبه خالية اليوم السبت.

وهذه أول مباراة بين المنتخبين منذ نهائي بطولة أوروبا 2020 العام الماضي في استاد ويمبلي، ولم تشهد المواجهة الكثير من الإثارة بعد السماح لحوالي ألفي طفل بالحضور رغم قرار الاتحاد الأوروبي (اليويفا) باللعب دون مشجعين.

وكان آرون رامسديل حارس إنجلترا أكثر انشغالا وأنقذ فرصتين خطيرتين في الشوط الأول من ساندرو تونالي وماتيو بيسينا.

ومع جلوس المهاجم هاري كين على مقاعد البدلاء حتى الدقيقة 65، افتقرت إنجلترا للخطورة الهجومية، وجاءت أفضل فرصة للتسجيل بواسطة ميسون ماونت عندما سدد في العارضة في الشوط الأول.

وأهدر رحيم سترلينج فرصة سهلة بعد الاستراحة، لكن إنجلترا لم تقدم ما يكفي من أجل الفوز.

ويملك فريق المدرب جاريث ساوثجيت نقطتين من أول ثلاث مباريات في المجموعة الثالثة بالمستوى الأول لدوري الأمم مقابل خمس نقاط لإيطاليا.

وأقيمت المباراة دون مشجعين ضمن عقوبة اليويفا بسبب شغب المشجعين خلال نهائي بطولة أوروبا 2020 في ويمبلي، عندما فازت إيطاليا آنذاك بركلات الترجيح.